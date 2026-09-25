Stovky kilo masa v autech bez chlazení. Nebezpečnou přepravu odhalili ostravští celníciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stovky kilo masa v autech bez chlazení. Nebezpečnou přepravu odhalili ostravští celníci
V ostravském obvodu Nová Ves by v budoucnu mělo vzniknout tréninkové fotbalové centrum. Na jeho vzniku bude...
Popularita elektrokoloběžek roste. Pozorují to i policisté, kteří během letošního roku na Opavsku...
Základní škola Marie Kudeříkové v Havířově zavedla s novým školním rokem samoobslužný výdej obědů. Po...
Opavští policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo v pátek 11. září v Opavě-Kylešovicích....
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →