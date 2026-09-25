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Stovky kilo masa v autech bez chlazení. Nebezpečnou přepravu odhalili ostravští celníci

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Ostravští celníci odhalili při dvou kontrolách přes 600 kilogramů kebabového masa převáženého bez chlazení. Jedno vozidlo zastavili u Českého Těšína, druhé nedaleko Olomouce. Venkovní teplota se tehdy přitom pohybovala nad 30 stupni Celsia.
Stovky kilo masa v autech bez chlazení. Nebezpečnou přepravu odhalili ostravští celníci

Stovky kilo masa v autech bez chlazení. Nebezpečnou přepravu odhalili ostravští celníci

Zdroj: Celní správa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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