Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Hokejisté Sparty vyhráli v Litvínově, dva góly dal Řepík

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hokejisté Sparty po dvou porážkách za sebou zabrali a v zápase 4. kola extraligy vyhráli na ledě Litvínova 4:1. Dvěma góly se o tříbodový úspěch zasloužil útočník Michal Řepík. Severočeši doma prohráli podruhé ze tří utkání.
Hokejisté Sparty vyhráli v Litvínově, dva góly dal Řepík

Hokejisté Sparty vyhráli v Litvínově, dva góly dal Řepík

Zdroj: HC Sparta Praha
Reklama
Další články z Pražská Drbna
Epidemii salmonelózy v pražské škole řeší policie, hrozí až dva roky vězení
Epidemii salmonelózy v pražské škole řeší policie, hrozí až dva roky vězení
Nemocných je po obědě v pražské školní jídelně 363 lidí, senioři i školkaři
Nemocných je po obědě v pražské školní jídelně 363 lidí, senioři i školkaři

Pražští hygienici evidují už 363 lidí, kteří onemocněli po konzumaci uhlířských špaget ve školní jídelně v...

Vážná nehoda v centru Prahy. Řidička vjela na chodník a srazila dva cizince
Vážná nehoda v centru Prahy. Řidička vjela na chodník a srazila dva cizince

Složky integrovaného záchranného systému zasahovaly na Čechově mostě, kde řidička vjela na chodník a...

Opilá řidička ve Smartu smetla na přechodu muže. Policie hledá svědky
Opilá řidička ve Smartu smetla na přechodu muže. Policie hledá svědky

Skoro tři promile v dechu naměřili policisté ženě, která na přechodu v Praze srazila muže. Vážně zraněný...

Na Pražském okruhu bourala dodávka s osmi cizinci, dva zemřeli
Na Pražském okruhu bourala dodávka s osmi cizinci, dva zemřeli

Dva lidé dnes v noci zemřeli při srážce nákladního auta a dodávky, ve které cestovalo osm cizinců. K nehodě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.