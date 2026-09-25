Hokejisté Sparty vyhráli v Litvínově, dva góly dal Řepík

Sparta zápas zahájila tlakem, který v přesilové hře vyvrcholil šancí Shoreho zblízka. Pak si o slovo řekli domácí, kapitán Ondřej Kaše projel až před Kováře, ale puk po jeho střele narazil na beton. Příležitosti se střídaly na obou stranách, první gól slavili hosté. Shore od zadního mantinelu adresoval přihrávku na Řepíka a zkušený útočník se střelou bez přípravy trefil ke vzdálenější tyčce. Domácí hned mohli srovnat, jenže Pištěk a Kämpf ohrožovali branku Sparty marně. V závěru první části mohl navýšit hostující Daníček, ale Čajan odolal.
Pražané odstartovali druhou třetinu pokračující přesilovou hrou a jen čtyři sekundy po jejím vypršení, po 28 vteřinách hry, svůj náskok zvýraznili. Ostrou ranou od modré čáry se prosadil Krejčík. Litvínov táhl Ondřej Kaše, ale neprosadil se ani v početní výhodě, ani po ní střelou z úhlu, kterou zastavila tyčka. Ovšem Severočeši už ubrali na střelecké aktivitě, za druhou část vypálili jen pět ran na branku. Když do druhé přestávky scházelo 42 sekund, Sparta udeřila potřetí. A podruhé zásluhou Řepíka, který před brankou zvedl puk tečí mimo Čajanův dosah.
V poslední dvacetiminutovce Sparta hru i vedení kontrolovala, dobře si hlídala prostor před Kovářem. Pět minut před koncem Litvínov zvýraznil přesilovou hru odvoláním brankáře, jenže Sekáč sebral puk na modré čáře a sólo zakončil pohodlným gólem do prázdné branky. V pokračující přesilové hře připravil Kováře o čisté konto Ondřej Kaše, sparťanskému brankáři chyběly k nule necelé tři minuty. I v další početní výhodě Litvínov sáhl k power play, ovšem už bez úspěchu. Pražané mohli navýšit, ale Shore trefil tyčku prázdné branky.
HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 58. O. Kaše (Kämpf) - 12. Řepík (Shore, N. Seppälä), 21. Krejčík (M. Špaček), 40. Řepík (Knot, Blümel), 56. Sekáč. Rozhodčí: Pražák, Pilný - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5845.
Litvínov: Čajan - Husinecký, Moravčík, Jaks, Czuczman, O. Baláž, A. Polášek, V. Beran - Maštalířský, Kämpf, O. Kaše - Pištěk, Jícha, Koblasa - Zygmunt, Gut, Šámal - Havelka, Jurčík, Urban. Trenér: Reichel.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, M. Seppälä, N. Seppälä, Mašín, Tomov, Knot - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Blümel, Shore, Řepík - Sekáč, Vesalainen, Hyka - Pospíšil, O. Najman, Daníček. Trenér: Augusta.