Ulice: Adéla udělá žárlivou scénu a vyjede kvůli Matoušovi na Žofku. Má ji za lhářku

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Ulice: Adéla udělá žárlivou scénu a vyjede kvůli Matoušovi na Žofku. Má ji za lhářkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Adéla z Ulice si prošla odmítnutím, které nečekala a dost ji to zasáhlo. Kvůli Matoušovi teď udělá žárlivou scénu a ostře se obuje do Žofky.
Ulice
Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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