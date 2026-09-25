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Holubi se stále vrací do Horácké arény v Jihlavě, vyhánět se je snaží káně Muf

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Horácká aréna už téměř rok láká tisíce návštěvníků sportovních i kulturních akcí. O to, aby nelákala také holuby k hnízdění v konstrukci, se stará káně Muf. Sokolník Marcel Kosina s ním je v okolí haly několikrát týdně.
Holubi se stále vrací do Horácké arény v Jihlavě, vyhánět se je snaží káně Muf

Holubi se stále vrací do Horácké arény v Jihlavě, vyhánět se je snaží káně Muf

Zdroj: Město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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