Chcete studovat zahraniční školu v Česku? Ptejte se na diplom dřív, než zaplatíte

Redakce má k dispozici komunikaci zájemkyně, která se v Česku zajímala o pětileté studium psychologie zajišťované ve spolupráci se zahraniční vysokou školou. Zpočátku řešila zejména přihlášku, požadované dokumenty a praktické podmínky nástupu. Program byl prezentován jako vysokoškolské studium zakončené zahraničním diplomem.
Později se uchazečka začala podrobněji ptát na právní režim programu, na to, která vysoká škola ji bude oficiálně evidovat jako studentku, kdo přesně vydá diplom a na základě jakého oprávnění je studium nabízeno lidem v Česku. Podle komunikace, kterou má redakce k dispozici, jí bylo sděleno, že dotazy budou předány kompetentní osobě a odpovědi obdrží písemně. Po následné urgenci však přišla informace, že kapacita programu pro akademický rok 2026/2027 je již naplněná a nástup by byl možný až později. Z časové posloupnosti nelze prokázat, že změna souvisela právě s položenými otázkami.
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Ve veřejných zdrojích se mohou objevit rozdílné údaje
Právě kontrola oficiálních registrů ukázala, proč jsou podobné otázky důležité. U jednoho z prověřovaných zahraničních programů psychologie se v polském státním informačním systému objevovalo upozornění, že daný studijní program ukončuje svou činnost. Na veřejných stránkách školy přitom byly současně dostupné informace o přijímání studentů na další akademický rok.
Takový rozpor sám o sobě neznamená, že je studium nelegální nebo že absolvent nedostane platný diplom. Může jít například o změnu konkrétního běhu programu, administrativní aktualizaci nebo jinou okolnost. Pro uchazeče je to ale důvod požádat školu o aktuální písemné vysvětlení a dokumenty vztahující se přímo k ročníku, do kterého nastupuje.
Zahraniční diplom může být platný, rozhodují ale konkrétní podmínky
Samotný fakt, že jde o zahraniční školu, není problém. Ministerstvo školství uvádí, že zahraniční vysokoškolská kvalifikace je dokladem vydaným podle práva státu, v němž příslušná vysoká škola působí. U některých zemí navíc existují mezinárodní dohody, které používání vysokoškolských dokladů v České republice usnadňují.
Odlišnou otázkou je možnost vykonávat konkrétní regulované povolání. U profesí, pro které české právní předpisy stanovují kvalifikační podmínky, nemusí samotné získání zahraničního diplomu automaticky znamenat, že absolvent může bez dalších kroků danou profesi v Česku vykonávat. Uchazeč by si proto měl předem ověřit nejen platnost studia, ale také využitelnost získané kvalifikace pro svou plánovanou kariéru.
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Před zaplacením chtějte odpovědi černé na bílém
Před nástupem na zahraniční studium organizované nebo nabízené z Česka je vhodné znát přesný název školy, která studenta zapisuje, právní režim programu, místo a formu studia, instituci vydávající diplom i podmínky případného profesního uznání v České republice. Nestačí pouze obecná informace, že program vede k zahraničnímu nebo evropskému vysokoškolskému titulu.
Pokud se informace na webu školy, údaje zprostředkovatele a veřejné státní registry liší, je bezpečnější nejprve požádat o vysvětlení a příslušné dokumenty. Teprve poté dává smysl podepisovat smlouvu, posílat osobní dokumenty nebo platit školné.
studia.gov.pl, msmt.gov.cz