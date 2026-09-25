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Chcete studovat zahraniční školu v Česku? Ptejte se na diplom dřív, než zaplatíte

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Studium zahraniční vysoké školy dostupné z Česka může na první pohled působit jednoduše. Uchazeči by si ale ještě před zaplacením školného měli ověřit, kdo je skutečně zapíše ke studiu, kdo vydá diplom a podle jakých pravidel program funguje. Zkušenost jedné zájemkyně o studium psychologie ukazuje, proč se vyplatí chtít zásadní odpovědi písemně a kontrolovat také veřejné registry.
Před zaplacením chtějte odpovědi černé na bílém.

Před zaplacením chtějte odpovědi černé na bílém.

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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