AXIS D2124-VE: 360° radar s pomocí AI rozpozná osoby na ploše téměř šesti fotbalových hřišť

Společnost Axis Communications představuje nový síťový radar AXIS D2124-VE s 360° pokrytím a klasifikací objektů pomocí umělé inteligence. Dokáže rozpoznávat osoby na ploše až 40 000 m², což odpovídá téměř šesti standardním fotbalovým hřištím, a detekovat vozidla až na vzdálenost 200 metrů. Novinka se hodí k nepřetržité ochraně rozsáhlých průmyslových a logistických areálů, kritické infrastruktury nebo parkovišť.
IP radar AXIS D2124-VE sleduje celé okolí zařízení v rozsahu 360° a klasifikuje detekované objekty jako osoby, vozidla nebo neznámé objekty.
Rozpoznání osob pokrývá plochu až 40 000 m², přičemž při montážní výšce 5 metrů dosahuje vzdálenost rozpoznání osoby až 140 metrů. U vozidel činí detekční vzdálenost za stejných podmínek až 200 metrů a plocha pokrytí až 79 000 m². Radar pracuje nezávisle na světelných podmínkách a je určený k nepřetržitému sledování prostoru za různého počasí. AXIS D2124-VE, Axis Communications
Zařízení lze instalovat například na pevné sloupy, střechy nebo mobilní dohledové systémy. Nové obdélníkové zóny detekce a rozpoznání usnadňují návrh pokrytí konkrétního prostoru a umožňují přesněji vymezit sledované oblasti. To je praktické například při
zabezpečení oploceného areálu, parkoviště nebo logistického centra, kde je potřeba pokrýt rozsáhlou plochu a současně určit, ve kterých částech má systém na pohyb reagovat. AXIS D2124-VE: Stabilizace pomáhá udržet přesnou detekci
Při instalaci radaru na vyvýšených konstrukcích může přesnost detekce ovlivňovat jejich pohyb způsobený například silným větrem. AXIS D2124-VE proto využívá
stabilizaci radarového obrazu, která omezuje vliv vibrací zařízení na detekci objektů. Díky tomu lze radar využít i v prostředí, kde se jeho montážní bod může mírně pohybovat.
Radar zároveň nabízí filtry podle typu a rychlosti objektu, vyloučené zóny nebo detekci překročení jedné či dvou definovaných linií. Správce tak může nastavit, na jaký pohyb má systém reagovat, místo aby pouze zaznamenával všechny objekty v dosahu.
Radar najde objekt, otočná kamera ho vizuálně ověří
Radar AXIS D2124-VE lze kombinovat s PTZ kamerou
AXIS Q6225-LE. Funkce AXIS Radar Autotracking for PTZ umožňuje na základě radarové detekce automaticky nasměrovat otočnou kameru na sledovaný objekt. Systém tak spojuje schopnost radaru spolehlivě detekovat pohyb na velké ploše s obrazem z kamery, který poskytne obsluze vizuální informace o události.
K omezení falešných poplachů lze využít také volitelnou funkci „double-knock“. V takovém případě systém před spuštěním události vyžaduje
vizuální ověření radarové detekce. Radar a kamera tak můžou společně přesněji rozhodnout, zda situace skutečně vyžaduje pozornost obsluhy.
Při společné instalaci lze radar a další zařízení napájet s využitím PoE. AXIS D2124-VE má také výstup PoE s výkonem až 71 W, takže při odpovídajícím napájení může dodávat energii připojenému zařízení bez nutnosti dalšího kabelového přívodu. Samotný radar má typickou spotřebu 14,8 W.
Odolné zařízení s vestavěnou kybernetickou ochranou
Radar využívá procesor ARTPEC-9 s jednotkou hlubokého učení DLPU a podporuje platformu AXIS Camera Application Platform (ACAP), která umožňuje instalaci kompatibilních aplikací třetích stran. Součástí zařízení je také hardwarová platforma Axis Edge Vault, která chrání identitu a integritu zařízení i citlivé informace.
Konstrukce splňuje stupně krytí IP66/IP67 a odolnost IK10 a radar může pracovat při teplotách od –40 °C do 60 °C. Díky tomu se hodí i do náročných venkovních instalací, kde musí zařízení dlouhodobě fungovat bez ohledu na déšť, prach nebo výrazné změny teplot.
Klíčové technické vlastnosti IP radaru AXIS D2124-VE: 360° horizontální pokrytí a klasifikace osob, vozidel a neznámých objektů pomocí AI; plocha rozpoznání osob až 40 000 m² a vzdálenost rozpoznání osoby až 140 m při montážní výšce 5 m; detekce vozidel až na vzdálenost 200 m při montážní výšce 5 m; stabilizace radarového obrazu k přesnější detekci při vibracích zařízení; spolupráce s PTZ kamerou AXIS Q6225-LE a podpora funkce AXIS Radar Autotracking for PTZ; typická spotřeba 14,8 W, krytí IP66/IP67 a odolnost IK10.
IP radar AXIS D2124-VE bude v České republice dostupný prostřednictvím distribučních kanálů Axis ve čtvrtém čtvrtletí 2026.
Zdroj:
Axis Communications Autor/Licence fotografie: AXIS D2124-VE, Axis Communications