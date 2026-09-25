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AXIS D2124-VE: 360° radar s pomocí AI rozpozná osoby na ploše téměř šesti fotbalových hřišť

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Společnost Axis Communications představuje nový síťový radar AXIS D2124-VE s 360° pokrytím a klasifikací objektů pomocí umělé inteligence.
AXIS D2124-VE: 360° radar s pomocí AI rozpozná osoby na ploše téměř šesti fotbalových hřišť

AXIS D2124-VE: 360° radar s pomocí AI rozpozná osoby na ploše téměř šesti fotbalových hřišť

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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