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Slezskoostravský hrad má získat nový sál za 97 milionů. Pojme až dvě stovky lidí

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Konference, výstavy, svatby i kulturní akce by v budoucnu mohl hostit nový sál v areálu Slezskoostravského hradu. Společnost Černá louka připravuje stavbu dvoupodlažního objektu pro 150 až 200 lidí, který má nahradit současnou nevyhovující budovu. Stavba by měla vyjít na 97 milionů korun.
Slezskoostravský hrad má získat nový sál za 97 milionů. Pojme až dvě stovky lidí

Slezskoostravský hrad má získat nový sál za 97 milionů. Pojme až dvě stovky lidí

Zdroj: Atelier38
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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Slezskoostravský hrad má získat nový sál za 97 milionů. Pojme až dvě stovky lidí