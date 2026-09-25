Slezskoostravský hrad má získat nový sál za 97 milionů. Pojme až dvě stovky lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Slezskoostravský hrad má získat nový sál za 97 milionů. Pojme až dvě stovky lidí
Ostravští celníci odhalili při dvou kontrolách přes 600 kilogramů kebabového masa převáženého bez chlazení....
O budoucí podobě území po bývalém obchodním domě Slezanka v centru Opavy, kterou v těchto dnech bourá těžká...
V ostravském obvodu Nová Ves by v budoucnu mělo vzniknout tréninkové fotbalové centrum. Na jeho vzniku bude...
Popularita elektrokoloběžek roste. Pozorují to i policisté, kteří během letošního roku na Opavsku...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →