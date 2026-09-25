Raketa za 30 milionů je minulost. Ukrajina posílá proti Shahedům stíhací drony s rychlostí 350 km/h

Ruské nasazení proudových útočných dronů ve výškách 4 až 7 kilometrů postavilo mobilní týmy PVO před neřešitelný problém. Ukrajina proto odpovídá novou vrstvou vzdušného boje: specializovanými vysokorychlostními bezpilotními interceptory, které sestřelují nepřátelské drony přímo ve vzduchu.
Válka na Ukrajině prochází další zásadní technologickou revolucí, která mění samotné základy protivzdušné obrany. Zatímco v prvních dvou letech konfliktu byla obrana proti dálkovým sebevražedným dronům postavena především na mobilních palebných skupinách s těžkými kulomety, světlomety a přenosnými střelami MANPADS, současné bojiště si vyžádalo zcela nový přístup. Příval stovek útočných prostředků a nástup nových rychlých pohonů vytvořily situaci, kterou klasické pozemní zbraně ani drahé raketové komplety nedokážou dlouhodobě řešit.
Odpovědí ukrajinského obranného průmyslu je vytvoření plnohodnotné nové vrstvy vzdušného krytí: specializovaných bezpilotních stíhačů (interceptorů), které jsou konstruovány výhradně k vyhledávání, dostižení a kinetické likvidaci jiných bezpilotních letounů. Záběry z 19. září 2026, zachycující úspěšný vzdušný sestřel nového ruského proudového dronu ukrajinským interceptorem, potvrdily, že vzdušný souboj dronu proti dronu již není pouhým konceptem, ale každodenní bojovou realitou.
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Původní dálkové drony Shahed-136 (v ruské službě označované jako Geran-2) spoléhaly na dvoutaktní pístové motory MD-550. Tyto stroje létaly rychlostí okolo 150 až 180 km/h a většinu trasy absolvovaly v relativně nízkých výškách mezi 100 a 500 metry nad terénem. Díky charakteristickému zvuku připomínajícímu sekačku a nízké letové hladině se stávaly snadným cílem pro tisíce mobilních jednotek ukrajinské teritoriální obrany a Národní gardy, které je vizuálně zaměřovaly pomocí světlometů a ničily salvami z velkorážních kulometů DŠKM, Browning M2 nebo dvojčat ZU-23-2.
Dálkové bezpilotní letouny Shahed-136 a jejich proudové modifikace představují masovou hrozbu, na kterou tradiční raketová PVO nestačí.
Během září 2026 se však na ukrajinském nebi začala masivně objevovat nová generace proudových útočných dronů. Zástavba malých proudových turbín přinesla skokový nárůst cestovní rychlosti na více než 300 až 400 km/h. Ještě zásadnější je však změna letového profilu: proudové stroje operují ve výškách 4 000 až 7 000 metrů, kde jsou pro pozemní hlavňovou PVO zcela nedostupné. Zvuk proudového motoru se k zemi nese s velkým zpožděním a z odlišného směru, optické sledování v noci je na takovou vzdálenost extrémně obtížné a doba reakce obránců klesla na minimum.
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Vzniklou mezeru v obraně by teoreticky měly zaplnit raketové komplety středního a dlouhého dosahu, jako jsou NASAMS, IRIS-T SLM nebo Patriot. Zde však naráží vojenská strategie na neúprosnou ekonomickou a výrobní matematiku. Jedna řízená střela AIM-120 AMRAAM pro systém NASAMS stojí v přepočtu přes 25 až 30 milionů korun, střela PAC-3 pro Patriot dosahuje až 100 milionů korun a západní výrobní kapacity počítají roční produkci v řádu stovek, nikoli desetitisíců kusů.
Pokud útočník vyšle v koordinované vlně 60 až 80 dronů v jednotkové ceně několika set tisíc korun, pokus o jejich zničení těžkými protiletadlovými raketami vede k okamžitému vyčerpání zásob strategické munice. Obránce pak zůstává bezbranný proti balistickým střelám a pilotovaným stíhacím bombardérům. Vznikla tak naléhavá potřeba zbraně, která by dokázala operovat ve výškách nad 5 km, dosahovala rychlostí přes 300 km/h a její výrobní cena by nepřesáhla desítky až stovky tisíc korun za kus.
Vysokorychlostní drony a koptérové interceptory jako JEDI Hunter dokážou zasahovat vzdušné cíle rychlostí přesahující 350 km/h. Představujeme ukrajinské interceptory: Shvidun, JEDI, Octopus a TALION
Ukrajinský ekosystém vojenských inovátorů a státních podniků reagoval na tuto výzvu vývojem několika odlišných konstrukčních škol bezpilotních stíhačů. Mezi nejvýznamnější zavedené a testované typy patří:
Shvidun (Švidun): Tento stroj s pevným křídlem a rozpětím téměř dva metry váží přibližně 8 kg. Je poháněn vysoce výkonným tlačným elektromotorem, který mu umožňuje dosáhnout rychlosti přes 250 km/h. Jeho klíčovou předností je dostup až 6 000 metrů a deklarovaný operační dosah přes 70 kilometrů. Je optimalizován nejen proti proudovým i pístovým Shahedům, ale také proti ruským operačně-taktickým průzkumným letounům jako Zala, Orlan-10 a Supercam, které navádějí dělostřelectvo a rakety Iskander. JEDI Shahed Hunter: Extrémně rychlý čtyřmotorový koptérový interceptor navržený pro bleskové vertikální stoupání a přepad. Dosahuje maximální rychlosti přesahující 350 km/h. Je přímo napojen na síť pozemních radarů a akustických senzorů a disponuje palubním procesorem pro automatické uzamčení a sledování vzdušného cíle ve finální fázi přiblížení. Octopus: Vysoce efektivní interceptor s automatickým optickým navedením v terminální fázi útoku, u něhož ukrajinské ministerstvo obrany v roce 2026 potvrdilo masivní kontrakt na 8 000 kusů. Systém prošel náročnými bojovými zkouškami a představuje páteřní velkosériový prostředek pro obranu velkých aglomerací a kritické infrastruktury. TALION: Unikátní hybridní konstrukce schopná plnit dvojí roli. Může být nasazen jako rychlý protivzdušný stíhač proti vzdušným hrozbám, nebo přepnut do režimu vyčkávací útočné munice (loitering munition) proti pozemním cílům. Nabízí operátorovi volbu mezi plně manuálním řízením přes brýle s vysokým rozlišením a poloautonomním režimem s automatickým držením kurzu na zachycený cíl.
Operace Modifikace XXX: Jak piloti RAF v Normandii pašovali pivo v nádržích Spitfirů Od radaru k zásahu: Jak funguje systém včasného navedení a autonomní útok
Dron-interceptor sám o sobě nestačí, pokud není zasazen do komplexního systému včasné výstrahy a řízení palby. Ukrajina propojila data z vojenských radarů, spojeneckých letounů včasné výstrahy AWACS a husté sítě tisíců mikrofonních a akustických senzorů systému ePPO do jednotného digitálního štábu.
Jakmile systém detekuje přilétající dron a vypočítá jeho trajektorii, automatizovaný systém velení vybere nejvhodnější předsunuté stanoviště interceptorů. Operátor dronu obdrží letová data přímo do řídicí stanice. Po katapultovém nebo vertikálním startu interceptor vystoupá po optimální stoupací křivce do předpokládaného bodu střetnutí. Ve vzdálenosti jednoho až dvou kilometrů převezme navádění palubní elektrooptická hlavice s algoritmy strojového vidění. Interceptor cíl uzamkne, zrychlí na maximální rychlost a buď do něj narazí přímo kinetickou energií (tzv. hit-to-kill), nebo odpálí směrovou tříštivou hlavici s bezkontaktním laserovým zapalovačem.
42 typů za jediný rok: Zrození nové vrstvy vzdušného boje
Tempo vývoje a zavádění těchto prostředků je bezprecedentní. Podle oficiálních údajů ukrajinského ministerstva obrany bylo jen od začátku roku 2026 schváleno k operačnímu nasazení 42 nových specializovaných typů protidronových interceptorů a celkově více než 650 bezpilotních systémů různých kategorií. Vedle vysokorychlostních stíhačů zaznamenávají masivní rozvoj také opticky řízené drony s tenkým optickým kabelem o dosahu přes 30 kilometrů (kterých bylo schváleno již přes 230 typů), zcela imunní vůči prostředkům elektronického boje (EW).
Ukrajinské bojiště tak v přímém přenosu demonstruje zánik tradičního monopolu pilotovaného letectva a těžkých raketových systémů na protivzdušný boj. Drony, které loví jiné drony, představují cenově dostupnou, škálovatelnou a technologicky flexibilní odpověď na masové vzdušné útoky. Pro vojenské plánovače NATO i celého světa představuje ukrajinská zkušenost jednoznačný signál: budoucnost protivzdušné obrany krátkého a středního dosahu patří autonomním a vysokorychlostním bezpilotním lovcům.