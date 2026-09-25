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Raketa za 30 milionů je minulost. Ukrajina posílá proti Shahedům stíhací drony s rychlostí 350 km/h

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Ruské nasazení proudových útočných dronů ve výškách 4 až 7 kilometrů postavilo mobilní týmy PVO před neřešitelný problém. Ukrajina proto odpovídá novou vrstvou vzdušného boje: specializovanými vysokorychlostními bezpilotními interceptory, které sestřelují nepřátelské drony přímo ve vzduchu.
Průzkumný bezpilotní letoun typu Leleka-100 na polní pozici ukrajinské armády

Průzkumný bezpilotní letoun typu Leleka-100 na polní pozici ukrajinské armády

Zdroj: АрміяInform / Wikimedia / CC BY 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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