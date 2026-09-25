Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Učitelky trvaly na plnicím peru z jediného důvodu. Dnešní školáci by u toho brečeli

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plnicí pero bylo po celá desetiletí symbolem školního psaní. V šedesátých letech bylo povinné až do 3. třídy kvůli rozvoji grafomotoriky, zatímco kuličková pera do prvních ročníků nesměla. Drobné chyby v sešitech zachraňoval oboustranný zmizík, který fungoval na principu chemické redukce typických mazatelných modrých inkoustů a vyžadoval speciální přepisovač.
Ruka píšící klasickým plnicím perem s kovovým hrotem do linkovaného sešitu modrým inkoustem.

Ruka píšící klasickým plnicím perem s kovovým hrotem do linkovaného sešitu modrým inkoustem.

Zdroj: Petar Milošević / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Reklama
Další články z Retro Radar
Šetřili jsme baterie, nebo šlo o cívky? Pravý důvod, proč se kazety musely točit na tužce
Šetřili jsme baterie, nebo šlo o cívky? Pravý důvod, proč se kazety musely točit na tužce
Ikonu diskety zná každý, skutečnou už málokdo. Takhle fungovala věc, která kdysi přenášela naše data
Ikonu diskety zná každý, skutečnou už málokdo. Takhle fungovala věc, která kdysi přenášela naše data

Disketa byla přenosný magnetický nosič, dnes její tvar připomíná příkaz Uložit. Jak fungovala a proč...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.