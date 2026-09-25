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Němci objíždějí Česko a skupují výrobek z dob Husáka. Nabízejí až 15 000 Kč

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V českých sklepech a na půdách se skrývá poklad, který zahraniční sběratelé vykupují za závratné sumy. Plechové hrnce a pekáče z normalizace dnes stojí víc než nové luxusní kuchyňské vybavení.
Němci objíždějí Česko a skupují výrobek z dob Husáka. Nabízejí až 15 000 Kč

Němci objíždějí Česko a skupují výrobek z dob Husáka. Nabízejí až 15 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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