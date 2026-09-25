Němci objíždějí Česko a skupují výrobek z dob Husáka. Nabízejí až 15 000 Kč

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Těžký smaltovaný hrnek s odřenými okraji, starý plechový čajník se žlutými puntíky nebo masivní pekáč na husu. Věci, které desítky let ležely zapomenuté v kůlně nebo visely na háčku ve sklepě, dnes mění majitele za částky přesahující patnáct tisíc korun. Zahraniční obchodníci, převážně z Německa a Rakouska, systematicky prohledávají české bleší trhy, inzertní portály i venkovské chalupy. Hledají totiž něco, co u nás mnozí považují za bezcenný pozůstatek minulosti – československé smaltované nádobí ze sedmdesátých a osmdesátých let.
Zatímco Češi tyto kousky často odhazují při úklidu pozůstalostí, na německých a rakouských trzích se z nich stává vyhledávaný designový artikl a symbol autentického venkovského stylu. Plechové rendlíky s typickými dekory normalizační éry dnes zdobí moderní kuchyně v bavorských usedlostech stejně jako stylové kavárny v Berlíně. A ceny? Ty odpovídají poptávce lidí, kteří jsou ochotni zaplatit za kvalitu a originalitu.
Proč právě staré československé plechy fascinují Západ
Odpověď tkví v kombinaci faktorů, které dnešní masová výroba nedokáže nabídnout. Materiálová odolnost starého smaltu je legendární. Nádobí z tehdejšího Československa se vyrábělo z tlustého plechu a vrstva smaltu – v podstatě roztaveného skla – byla nanášena v tloušťce, která zaručovala prakticky neomezenou životnost. Moderní levné varianty z obchodních řetězců mají tenké stěny a smalt se z nich často olupuje už po několika měsících intenzivního používání.
Smaltovaný povrch má navíc nezastupitelné zdravotní výhody. Nereaguje s kyselinami v potravinách, nepřejímá pachy ani chuť a je zcela netoxický. V době, kdy lidé na Západě masivně opouštějí teflonové pánve a plastové nádoby kvůli obavám ze zdravotních rizik, představuje retro smalt ideální řešení. Železné jádro navíc funguje perfektně i na nejmodernějších indukčních deskách.
Druhým magnetem je nezaměnitelná estetika normalizační éry. Sytá červená s bílými puntíky, temně modrá, brčálově zelená, hořčicově žlutá nebo modrobílý cibulákový vzor – tyto dekory dnes dokonale zapadají do trendu moderního venkovského bydlení. V Německu, kde je kultura chalup a venkovských usedlostí hluboce zakořeněná, se takové kousky staly symbolem vkusu a autenticity. Lidé na nich skutečně vaří, ne jen je vystavují na poličkách.
Kdy se z hrnce stane poklad za tisíce
Patnáct tisíc korun samozřejmě nikdo nezaplatí za oprýskaný plecháček s děravým dnem. Sběratelé i zahraniční nákupčí mají přísná kritéria hodnocení stavu a vzácnosti. Nejvyšší hodnotu mají kompletní sady v původním stavu – pokud někdo objeví na půdě celou řadu hrnců od nejmenšího po největší, ideálně s pokličkami a v jednotném dekoru, cena prudce roste.
Obrovskou prémii představují nepoužité kusy s původní papírovou nálepkou Sfinx nebo dobovým prodejním štítkem z nákupního podniku Domácí potřeby. Takový set může ve specializovaných starožitnictvích v Bavorsku nebo Sasku změnit majitele za stovky eur. Mezi nejvyhledávanější patří velké oválné husí pekáče s dvojitým dnem, vysoké litrové odměrky s vyraženou stupnicí, klasické pískací čajníky nebo nádobí s atypickým dekorem, který byl tehdy určen prioritně pro export do západních zemí.
Legendární českobudějovická smaltovna Sfinx, jejíž historie sahá hluboko do 19. století, ve své zlaté éře vyvážela nádobí do téměř 80 zemí světa. To vysvětluje, proč na tyto retro kousky dnes sběratelé narážejí po celé Evropě – od Nizozemska po Balkán. Ikonická řada BSE (zkratka pro Belis Sfinx Enamel) s charakteristickým černým vnějším povrchem s plastickým vzorem a modrým vnitřkem patří mezi absolutní sběratelské skvosty.
Naopak kusy s otlučeným smaltem na vnitřní straně dna ztrácejí většinu hodnoty. Jakmile je ochranná skelná vrstva porušená, plech pod ní začne rezivět a takový hrnec už není bezpečný pro přípravu jídla. Zůstává mu nanejvýš role zahradního květináče.
Jak funguje byznys s babiččiným nádobím
Fenomén otevřel prostor pro specifický druh přeshraničního obchodu. Někteří němečtí překupníci volí přímou cestu – navštěvují lokální burzy a vetešnictví v příhraničních oblastech, jako jsou jižní Čechy, Karlovarsko nebo Liberecko. Systematicky vykupují zachovalé nádobí přímo od lidí, kteří často netuší skutečnou hodnotu toho, co prodávají.
Běžnou praxí je také sledování českých inzertních serverů. Pro prodejce z Německa není problém poslat kurýra nebo si pro větší zásilku osobně přijet. Na německých aukčních portálech se pak tentýž hrnek, koupený v Česku za dvě stovky, prodává za padesát až sedmdesát eur. Pokud se jedná o ucelený servis, částky kolem šesti set eur nejsou nijak výjimečné.
V Česku samotném mezitím roste povědomí o tom, jakou práci naši předkové odváděli. Tradice výroby v Českých Budějovicích nikdy nezanikla a dnešní značka Belis stále staví na stejných základech. Staré originály z druhé poloviny dvacátého století však mají pro sběratele punc autenticity, který nový kus z obchodu zkrátka nabídnout nemůže.
Než se tedy rozhodnete vyhodit zaprášené nádobí po prarodičích do kontejneru, vyplatí se ho vzít do ruky, očistit saponátem a pečlivě zkontrolovat. Možná totiž v rukou držíte kus poctivého řemesla, za který vám někdo za hranicemi s radostí zaplatí částku rovnající se slušné měsíční výplatě.
Zdroje článku: fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová