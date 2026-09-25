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Jaké kalorické bomby miluje Andrej Babiš? Klasika, kterou byste nečekali

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Premiér Andrej Babiš si zakládá na zdravém životním stylu a zkouší různé diety. Jaké je ale nejoblíbenější jídlo Andreje Babiše?
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: FOTO:Vlada Republike Slovenije, Public domain, via Wikimedia Commons
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