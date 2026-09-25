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Šetřili jsme baterie, nebo šlo o cívky? Pravý důvod, proč se kazety musely točit na tužce

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Tužka dokázala otočit cívkou audiokazety bez motoru a navinout volný pásek. Jak tento postup fungoval, proč záleželo na tvaru tužky a kde končily jeho možnosti?
Černá audiokazeta TDK SA60 stojí před řadou plastových krabiček.

Černá audiokazeta TDK SA60 stojí před řadou plastových krabiček.

Zdroj: Andrey Korzun / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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