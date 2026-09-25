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Po vraždě manželky v roce 1997 spolykal léky a čekal na smrt. Když otevřel oči, myslel, že přišel do nebe

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Extrémní žárlivost a psychická nezralost dovedly mladého muže až k vraždě vlastní manželky. Pachatel po hrůzném činu předvedl před policií neobvyklé divadlo.
Věznice Pankrác

Věznice Pankrác

Zdroj: FOTO:ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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