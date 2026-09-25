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Apocalypto: Krále našli mezi dělníky den před první klapkou, dítě zase v chatrči a hrdinu pak honil skutečný jaguár

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Režisér Mel Gibson financoval historický film Apocalypto ze svého. Natáčení provázely výkyvy počasí, nebezpečná zvěř i bizarní omyly s moderními předměty.
Apocalypto

Apocalypto

Zdroj: FOTO:Buena Vista Pictures / distr. AMC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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