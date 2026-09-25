Máme pro vás skvělou zprávu. Na prodloužený víkend nám bude naděleno perfektní počasíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Máme pro vás skvělou zprávu. Na prodloužený víkend nám bude naděleno perfektní počasí
Během čtvrtka přes naše území přejde studená fronta, která s sebou přinese i významné srážky, které...
Po víkendu do Česka dorazil chladný vzduch, díky kterému už můžeme pomalu nasávat podzimní atmosféru....
Přestože v posledních týdnech pršelo přece jen trochu víc, stavy vody na řekách jsou i nadále poměrně...
Takzvané babí léto je velmi oblíbeným typem počasí, který se téměř každoročně ve střední Evropě vyskytuje....
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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