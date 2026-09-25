Norris si vyčítá chybu v klíčovém okamžiku: Chybí nám rychlostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Norris si vyčítá chybu v klíčovém okamžiku: Chybí nám rychlost
V dnešní kvalifikaci v Baku se částečně zopakovala historie z loňského roku. Lídr šampionátu Andrea Kimi...
George Russell si v kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu vyjel pole position. Vedle pilota Mercedesu se...
Kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbajdžánu ovládl George Russell s bezkonkurenčně rychlým kolem. Charlese...
Red Bull přivezl do Baku velký balík vylepšení, který by měl být jedním z posledních v aktuální sezoně. V...
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