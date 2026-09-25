Filip Tomsa vyměnil Modravu za Slapy. Bez kudrlin zmužněl a živí se jako hasič

Herec Filip Tomsa letos oslavil dvaačtyřicáté narozeniny a od jeho účinkování v seriálu Policie Modrava prošel výraznou vizuální proměnou. Diváci si ho pamatují jako rozcuchaného mladíka s hustými vlasy, o své typické kudrliny ale dávno přišel. Mnozí si dokonce mysleli, že herectví pověsil na hřebík a věnuje se výhradně práci profesionálního hasiče. Dnes se ale znovu objevuje na obrazovkách v drsnější roli policejního potápěče a pravidelně hraje i na divadelních prknech. Ztráta kudrlin a návrat před kameru
Filip Tomsa se dlouhá léta objevoval v rolích naivních kluků, ke kterým jeho tvář a kudrnaté vlasy přirozeně sváděly. S přibývajícím věkem však zmužněl a změna vizáže ho posunula k jiným typům postav. Tvůrci mu začali svěřovat charakternější úlohy. Na obrazovkách televize Nova ho diváci mohou vídat každé nedělní ráno v reprízách seriálu
jako policistu Kamila Sedláčka. Policie Modrava
Aktuálně ale ztvárňuje mnohem drsnějšího praporčíka Jakuba Rydla ve druhé řadě seriálu Pod hladinou s podtitulem Kriminálka Slapy, který vysílá televize Prima každou středu večer. Natáčení seriálu z prostředí policejních potápěčů vzal primárně kvůli dávnému slibu a lásce k pobytu pod vodní hladinou.
Filip Tomsa v seriálu Pod hladinou, FOTO: distr. FTV Prima
Na postavě ho baví kontrast mezi drsným zevnějškem a citlivým vnitřním světem. Jakub Rydl působí navenek trochu nepřístupně, v jádru jde ale o hodného člověka.
„Vlastně jsme si docela podobní, navenek možná působíme trochu nepřístupně, ale v jádru jsme oba hodní a citliví kluci,“ přiznává Tomsa.
Vlastní zkušenosti s potápěním mu při natáčení na břehu Slapské přehrady velmi pomohly. Složité emoce postav si do osobního života nepřenáší.
„Naučil jsem se už relativně dobře oddělit postavu od sebe, a tak se ji spíš snažím jako třetí osoba co nejlépe pochopit a ztvárnit,“ dodal k herecké přípravě. Zklamání z rychlého natáčení
Z hereckého prostředí se před časem na nějakou dobu stáhl kvůli nespokojenosti s kvalitou současné televizní tvorby a podmínkami na place. Rád totiž vzpomíná na starší generaci režisérů v čele s Hynkem Bočanem. Tito tvůrci u projektů stáli od samotného počátku psaní scénáře až po finální střih v postprodukci. Dnešní rychlé tempo natáčení mu přestalo vyhovovat. Raději proto zmizel z očí veřejnosti a nezaložil si žádné profily na sociálních sítích.
„Lidi mě pořád vnímají jako herce, ale fakt je, že se té profesi už asi pět let v podstatě nevěnuju,“ popsal svou situaci letos na jaře pro Český rozhlas. Získal stabilní práci jako profesionální hasič a k natáčení seriálů se vrací jen ve výjimečných případech. Faktem však je, že pravidelně účinkuje v Divadelní společnosti Háta nebo v Divadle U Valšů. Zprávy o úplném konci jeho herecké kariéry tak stoprocentně neplatí. Diváci ho mohou na jevišti vidět v mnoha aktuálních inscenacích.
Pevné pouto s hendikepovanou sestrou
Veškerou volnou energii směřuje ke své rodině. Zásadní roli v jeho životě hraje o pět let starší sestra Eva. Narodila se jako naprosto zdravé dítě, při operaci tříselné kýly v novorozeneckém věku však dostala příliš silnou dávku narkózy. Lékařská chyba tak způsobila nevratné mentální postižení a změnila život celé rodině.
Tomsa vedle hendikepované sestry vyrůstal odmalička a její stav bral vždy jako přirozenost. Bere Evu s sebou na dovolené a plně počítá s tím, že se o ni v budoucnu postará. Rodiče kvůli zhoršujícímu se stavu dcery náročnou péči jednou nezvládnou. V ten moment je připraven vzít si sestru k sobě domů a poskytnout jí veškerou potřebnou oporu.
Láska k létání a rodinné zázemí
Zázemí mu poskytuje manželka Eva. Potkali se během natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě a vzali se tajně po dvou letech vztahu. Své manželské sliby si řekli na rodinném obřadu v Podještědí za přítomnosti nejbližších příbuzných. Společně vychovávají dcery Rozárku a Malvínu.
Rodina se dokonce rozhodla starší dceru po určitou dobu vzdělávat doma. Chtěli se tak vybraným tématům věnovat do mnohem větší hloubky a přizpůsobit výuku vlastním potřebám. Jeho obrovskou vášní je létání v ultralehkých letadlech. Původně snil o kariéře vojenského pilota. Časem si ale uvědomil svou nechuť plnit nařízené rozkazy. Do letadla se však vejdou maximálně dva lidé. Na výlety do nebes tak bere dcery hezky postupně a obě dívky si tyto adrenalinové zážitky velice pochvalují. Pokud zrovna nesedí v kokpitu, občas se sveze náklaďákem nebo autobusem, na které si pro radost udělal řidičské oprávnění.
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