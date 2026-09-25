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Otevírací doba na státní svátek: Tyto obchody budou v pondělí 28. září zavřené po celý den

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Pondělí 28. září 2026 je státním svátkem. Velké supermarkety a hypermarkety budou mít podle zákona zavřeno, ale možnosti nákupu přesto existují. Přinášíme přehled konkrétních řetězců a míst, kde se zásobit stihnete.
Prostor pokladen v prodejně Lidl

Prostor pokladen v prodejně Lidl

Zdroj: Prodejna Lidl v Praze. | Foto: Cooky.cz - Jan Dalecký
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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