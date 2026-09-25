Otevírací doba na státní svátek: Tyto obchody budou v pondělí 28. září zavřené po celý den

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Otevírací doba na státní svátek: Tyto obchody budou v pondělí 28. září zavřené po celý denPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pondělí 28. září 2026 je státním svátkem. Velké supermarkety a hypermarkety budou mít podle zákona zavřeno, ale možnosti nákupu přesto existují. Přinášíme přehled konkrétních řetězců a míst, kde se zásobit stihnete.
Prostor pokladen v prodejně Lidl
Zdroj: Prodejna Lidl v Praze. | Foto: Cooky.cz - Jan Dalecký
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- Vitacitová retro buchta s krémem a se šlehačkou: Nostalgický moučník na plech je jednoduchý a příjemně svěží
- Chuťovka nejen k pivu: Nakládaný hermelín s česnekem, mini kukuřicí a cibulkami
- Podzim zabalený do těsta: Dýňová roláda s krémovou náplní a těstem vonícím skořicí
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