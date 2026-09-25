Vitacitová retro buchta s krémem a se šlehačkou: Nostalgický moučník na plech je jednoduchý a příjemně svěží

Tuhle buchtu jsem neměla v troubě snad třicet let. Možná naposledy tehdy, když byly děti ještě malé. A pak mi při víkendovém pečení najednou sama vyskočila z paměti. Vitacitová buchta s krémem a šlehačkou má přesně ten starý domácí půvab, který se pozná už při prvním zakrojení: kakaový korpus, poctivou tvarohovou náplň a nahoře svěží vrstvu z Vitacitu a pudinku, která moučníku dodá barvu i tu známou nakyslou chuť.
U nás se takové buchty dělaly skoro vždycky na velký plech. Počítalo se totiž s tím, že zůstane i na druhý den, kdy se kousek ukrojí ke kávě. Kombinace
kakaa, tvarohu a ovocného vršku mi pořád připomíná rodinné oslavy, mísu na kuchyňské lince a kávu nalitou do skleniček. chlebíčků
Můj tip zní: Pokud chcete krém trochu odlehčit, část másla klidně nahraďte zakysanou smetanou nebo mascarpone. Náplň pak bude měkčí, svěžejší a nebude působit tak hutně. Vitacitové řezy jako sladká vzpomínka na devadesátky
Vitacitové moučníky patří k receptům, které si spousta lidí spojuje s domácím pečením z doby, kdy se prostě sáhlo do spíže a pracovalo se s tím, co bylo po ruce. Práškový nápoj dodal dezertu barvu i výraznou ovocnou chuť, a tak se brzy objevil v řezech, dortech i jednoduchých domácích polevách. Cukrařina z vitríny to není. Jenže právě v tom je kus jejího kouzla. Recept na retro vitacitovou buchtu s krémem a se šlehačkou
Počet porcí: 16 až 20 řezů Ingredience pro přípravu Suroviny na kakaový korpus 3 ks vejce 1 sklenka moučkového cukru 1 sklenka mléka 1 sklenka oleje 2 sklenky polohrubé mouky 3 lžíce kakaa 1 balíček prášku do pečiva Tvarohový krém 2 balení plnotučného tvarohu 250 g másla 4 lžíce rumu 120 až 150 g moučkového cukru podle chuti Šlehačková vrstva: 2 kelímky smetany ke šlehání 2 kelímky zakysané smetany 2 balíčky vanilkového cukru Vitacitová poleva 1 litr vody 2 ks Vitacitu podle chuti a barvy 2 balíčky vanilkového nebo ovocného pudinku 2 až 4 lžíce cukru Postup přípravy buchty s Vitacitem a šlehačkou
1. Troubu předehřejte na 180 °C. Vyšší plech vyložte pečicím papírem, případně ho jen lehce vymažte a vysypte, pokud to tak děláte běžně.
2. Do mísy rozklepněte vejce, přidejte cukr a vyšlehejte světlejší pěnu. Pak přilijte mléko a olej. Promíchejte jen krátce, není potřeba těsto zbytečně dlouho šlehat.
3. V jiné misce promíchejte polohrubou mouku, kakao a prášek do pečiva. Suchou směs postupně zapracujte do tekutého základu. Mělo by vzniknout hladké těsto bez větších hrudek.
4. Těsto nalijte na plech a rozetřete do rovnoměrné vrstvy. Pečte asi 20 až 25 minut. Ke konci se hodí obyčejná zkouška špejlí; pokud vyjde suchá, korpus je upečený. Nechte ho úplně vychladnout. Připravte krém
Kakao-tvarohové řezy s Vitacitem a pudinkem: Retro osvěžení, co v létě zchladí víc než ventilátor
5. Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem, potom přidejte tvaroh a rum. Krém má být hladký a dobře roztíratelný. Chcete-li jemnější chuť, část másla nahraďte zakysanou smetanou nebo mascarpone.
6. Na vychladlý korpus naneste tvarohový krém a rozetřete ho po celé ploše. Plech dejte aspoň na chvíli do lednice. Náplň zpevní a další vrstva se bude nanášet o poznání lépe.
7. Mezitím vyšlehejte smetanu ke šlehání s vanilkovým cukrem. Nakonec opatrně vmíchejte zakysanou smetanu. Vznikne lehká šlehačková vrstva, která moučník pěkně zjemní.
8. Šlehačkovou směs rozetřete na tvarohový krém. Nespěchejte, vrstvy by se neměly zbytečně promíchat. Plech potom vraťte do lednice.
9. Připravte vitacitovou polevu. V hrnci zahřejte asi 750 ml vody s Vitacitem a cukrem. Ve zbytku vody rozmíchejte pudinkový prášek a vlijte ho do horké směsi. Krátce povařte, dokud poleva nezesklovatí a nezačne houstnout.
10. Polevu nechte pár minut odstát. Potřebujete, aby byla pořád tekutá, ale už ne vroucí. Potom ji pomalu nalévejte na šlehačkovou vrstvu. Dobře poslouží naběračka nebo zadní strana lžíce, proud se tak nerozbije do jednoho místa.
11. Hotovou buchtu dejte nejméně na 3 hodiny do lednice. Přes noc jí to prospěje ještě víc. Podávejte ji dobře vychlazenou, nakrájenou na řezy. V lednici vydrží přibližně 2 až 3 dny. Foto: Cooky.cz, Vitacitová buchta Rady z domácí kuchyně k přípravě vitacitové buchty Pro výraznější chuť se hodí citrónový nebo pomerančový Vitacit. Řezy díky němu získají i pěkně sytou barvu. Krém nanášejte až na opravdu vychladlý korpus. Na vlažném těstě by povolil a vrstvy by se mohly začít posouvat. Nejlepší bývá buchta druhý den. Vrstvy se usadí, chutě se propojí a nůž projede řezem čistěji. Pokud chcete polevu lesklou a bez map, nalévejte ji až vlažnou. Horká stáhne šlehačku, příliš studená začne tuhnout už v hrnci a na plechu se s ní potom špatně pracuje. Místo části másla můžete do krému použít zakysanou smetanu. Počítejte ale s tím, že náplň bude měkčí, proto je lepší nechat v krému alespoň část másla. Volba Vitacitu záleží hlavně na chuti. Dobře funguje citrónový, pomerančový i malinový. Citrónový působí svěžeji, pomerančový zase připomíná staré sváteční retro řezy.
Vitacitové jahodové řezy: Nadýchaný piškot, jemný krém ze zakysanky a jahodové želé tvoří krásné barevné vrstvy
Letní vitrína vzpomínek: Jahodová buchta s tvarohovo smetanovým krémem a želatinou z vitacitu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková