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Švéd: Lundgren kvůli roli změnil původ hrdiny, přibyly bojové scény a jeho švédská nadávka se stala kultovní hláškou

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Akční film Švéd se začal rodit na palubě letadla do Tokia. Obsazení Dolpha Lundgrena přineslo přepis děje i uložení filmu na nějakou dobu do trezoru.
Švéd

Švéd

Zdroj: FOTO:Unión Films S.A / distr. TV Seznam
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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