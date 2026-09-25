Opava chce s lidmi řešit budoucnost území po Slezance, chystá soutěžPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opava chce s lidmi řešit budoucnost území po Slezance, chystá soutěž
Popularita elektrokoloběžek roste. Pozorují to i policisté, kteří během letošního roku na Opavsku...
Základní škola Marie Kudeříkové v Havířově zavedla s novým školním rokem samoobslužný výdej obědů. Po...
Opavští policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo v pátek 11. září v Opavě-Kylešovicích....
Fotbalisté Ostravy v dohrávce 3. kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →