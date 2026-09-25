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Záchranáři mají ve Šternberku novou základnu. Nabídne zázemí pro tři posádky

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Záchranáři dnes ve Šternberku na Olomoucku otevřeli novou základnu. Moderní objekt vyrostl na okraji areálu šternberské nemocnice a nabídne zázemí pro tři posádky. Zlepší se tak dostupnost rychlé lékařské péče v regionu.
Záchranáři mají ve Šternberku novou základnu. Nabídne zázemí pro tři posádky

Záchranáři mají ve Šternberku novou základnu. Nabídne zázemí pro tři posádky

Zdroj: Olomoucký kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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