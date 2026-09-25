Jsou spolu od osmdesátých let, teď přišla nejtěžší zkouška. Vydra pečuje o Bouškovou a ví, že lepší to nebude

Herec Václav Vydra v pořadu Vyložené karty Helen Stanku mluvil o své ženě tak, jak to dosud neudělal. Žádné „uvidíme“, žádné „snad se to zlepší“. VIP život zaznamenal, že místo toho přišla
slova o limitech organismu, o omezení, které nikam neodejde, a o závazku, který hodlá dodržet. „To, co řeknu, platí a splním to,“ říká herec, který je s Janou Bouškovou přes čtyřicet let. Tentokrát ale nemluví o společných rolích ani o komentování Prostřeno!. Mluví o péči. Od zlomeniny k tiché stopce
Příběh, který se dnes jeví jako postupné loučení s profesní kariérou Jany Bouškové, začal nenápadně. Loni Vydra v pořadu Showtime na
CNN Prima NEWS poprvé potvrdil, že jeho žena si zlomila obratel a musela na operaci. „Chudák teď musí nějaký čas ležet,“ řekl tehdy. Slovo „nějaký čas“ znělo přechodně. Jako pauza, po které se věci vrátí do starých kolejí. Nevrátily se. V lednu se Boušková po více než roce poprvé ukázala na veřejnosti, na natáčení Toboganu, v doprovodu Vydry. Podle CNN Prima NEWS tehdy řekla, že o návratu do divadla bude uvažovat až na jaře. Jenže jaro přišlo a žádný návrat neohlásilo. A v září už Vydra mluví jinak. Ne o rekonvalescenci. O smíření.
Pro diváky Primy byla Boušková neodmyslitelně spojená s pořadem Prostřeno!. Patnáct let komentovala soutěž amatérských kuchařů po boku Vydry. Jejich hlasová dvojice patřila k nejstabilnějším prvkům české televizní zábavy, rozpoznatelná, sehraná, spolehlivá.
Když loni kvůli operaci vypadla, nahradila ji Jana Paulová. Návrh přišel přímo od Vydry. Tehdy se mluvilo o dočasném záskoku. Dnes, po více než roce a půl, už slovo „dočasný“ nikdo nepoužívá. Vydra v zářijovém dílu Vyložených karet říká, že Boušková komentáře nezvládá. Skončila i práce v divadle a před kamerou. Zdroj fotografie: Nextfoto Co znamená „limity organismu“
Vydra v pořadu novou diagnózu nepojmenoval. Mluvil obecněji, o tom, že Boušková je „určitým způsobem omezená“ a že existují „limity možností organismu“.
Že se „pravděpodobně úplně do formy nevrátí“. Z dostupných informací víme o zlomenině bederního obratle, operaci páteře a intenzivní rehabilitaci, během níž se herečka znovu učila chodit. Co přesně způsobilo, že se rekonvalescence zastavila na hranici, za kterou už Vydra nevidí cestu zpět, zůstává soukromou záležitostí rodiny. Důležité je, co z jeho slov vyplývá: toto není přechodný stav. Je to nový normál.
Zatímco Boušková zmizela z obrazovek, Vydra na nich zůstal. Hraje v druhé řadě Kriminálky Slapy: Pod hladinou, objevuje se v seriálu
Polabí. Pracovní tempo nezpomalil. Ale paralelně s natáčením běží jiný režim, domácí, tichý, bez kamer. O konkrétní podobě péče mluví střídmě. Zmiňuje podporu, zázemí, snahu vytvořit prostředí, ve kterém Boušková může fungovat v rámci svých možností. Doprovází ji na veřejné akce, když se na ně cítí. J Čtyřicet tři let a jeden oblouk
Vydra a Boušková se potkali v roce 1979. Oba měli za sebou jiná manželství, svatbu spolu měli až v létě 2006, po více než čtvrtstoletí společného života. Čtyřicet tři let vztahu, z toho patnáct let společné televizní práce. A teď kapitola, kterou si nevybrali: on na place, ona doma. V pořadu Vyložené karty
Vydra krátce zavzpomínal i na svou matku, herečku Danu Medřickou, která se v šedesáti jedna letech vdala za Španěla a rok nato nečekaně zemřela. Medřická se předtím roky starala o nemocného partnera. Syn její příběh zjevně nese v sobě, a opakuje ho po svém.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová