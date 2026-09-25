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Jsou spolu od osmdesátých let, teď přišla nejtěžší zkouška. Vydra pečuje o Bouškovou a ví, že lepší to nebude

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Václav Vydra poprvé veřejně přiznal, že návrat Jany Bouškové do plné formy už neočekává. Po zlomenině obratle a operaci páteře skončila práce v divadle, před kamerou i u mikrofonu.
Jana Boušková Václav Vydra

Jana Boušková Václav Vydra

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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