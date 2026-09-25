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V srdci divočiny jsou emoce důležité. Působivému survivalu nevévodí Brad Pitt, ale hendikepovaný pes

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Survival thrillery jsou dost vděčné a snadno zařaditelné do jakéhokoli žánrového rámce. Už se potkaly nejen s tou nejčistší robinsonádou, dají se snadno zasadit do westernu, sci-fi, thrilleru, romantické komedie či rodinného filmu. Co je na nich ještě zajímavější, je skutečnost, že přestože se jedná o nepříliš pružné schéma samo o sobě – vždy zahrnuje pobyt v nepřátelském prostředí a boj o přežití –, může přinést opačné vyznění. V srdci divočiny (Heart of the Beast) s Bradem Pittem přistupuje k žánru celkem svěže. Především nedá divákovi příliš toho, co od takového filmu čeká. A je to dobře.
V srdci divočiny jsou emoce důležité. Působivému survivalu nevévodí Brad Pitt, ale hendikepovaný pes

V srdci divočiny jsou emoce důležité. Působivému survivalu nevévodí Brad Pitt, ale hendikepovaný pes

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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