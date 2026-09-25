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Diváci ji rozcupovali, Nova ji přesto odvysílá a nikdo nechápe proč. Česká komedie je totální propadák

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Česká komedie Něco za něco přilákala do kin necelých 56 tisíc diváků, na Kinoboxu má hodnocení 46 %. Nova ji přesto nasadila do páteční prime time.
Česká komedie Něco za něco

Česká komedie Něco za něco

Zdroj: OnePlay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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