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V sobotu v 16:50 se vrátí dětství: Nova vytáhne nejkladnějšího hrdinu všech Husákových dětí

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V sobotu odpoledne si konečně můžete dopřát pohodu domova a ponořit se do světa, kde se ještě bojovalo za ideály. Kde přátelství znamenalo víc než zlato. A kde jediný výstřel dokázal ukončit celou ságu.
V sobotu v 16:50 se vrátí dětství: Nova vytáhne nejkladnějšího hrdinu všech Husákových dětí

V sobotu v 16:50 se vrátí dětství: Nova vytáhne nejkladnějšího hrdinu všech Husákových dětí

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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