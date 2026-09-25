V sobotu v 16:50 se vrátí dětství: Nova vytáhne nejkladnějšího hrdinu všech Husákových dětí

Zítra se na televizních obrazovkách odehraje jeden z emočně nejvypjatějších momentů světové kinematografie. Legendární dobrodružný snímek přinese osudový příběh o zradě, chamtivosti a nezlomném přátelství, jež musí podstoupit nejvyšší oběť.
Čeká vás dobrodružství s rozpočtem, který tehdejší filmaře stál celé jmění. Uvidíte herce, jehož gáže byla astronomická – skoro půl milionu dolarů v dnešních penězích. Zažijete drama natáčené na jachtě na Jadranu, v historických městech a divokých kaňonech. A hlavně – prožijete loučení, které vám vhání slzy do očí i po šedesáti letech.
Jen pozor: tohle není film, při kterém budete odskakovat k lednici. Navršte si zásoby na konferenční stolek, tohle je příběh, který vás chytne za srdce a nepustí.
Když se nad prérií stahují mraky zrady
Křehký mír na Divokém západě visí na tenkém vlákně. Temné síly poháněné touhou po černém zlatě se chystají toto vlákno přetnout. Nad prérií se stahuje smyčka intrik, zrady a falešných obvinění, která mají poštvat indiánské kmeny proti bílým.
Dva pokrevní bratři se vydávají na osudovou misi s poselstvím, které může zachránit tisíce životů. V patách jim kráčí stín smrti. Legendární rudý náčelník začíná pociťovat mrazivé chvění a tajemnou předtuchu, že jeho pozemská cesta se blíží ke konci. Dokáže síla jejich přátelství odvrátit nevyhnutelný osud?
Tímto legendárním filmem je Vinnetou 3: Poslední výstřel. Koprodukční snímek z roku 1965, na němž se podílely Západní Německo, Itálie a Jugoslávie, režíroval Harald Reinl. V hlavních rolích excelují Pierre Brice jako nezapomenutelný náčelník Apačů Vinnetou a Lex Barker jako jeho věrný pokrevní bratr Old Shatterhand. V roli bezcitného padoucha Rollinse se představil Rik Battaglia a rázovitého Sama Hawkense si zahrál Ralf Wolter.
Jachta, historická radnice a rekordní šek
Lex Barker byl v době natáčení na absolutním vrcholu své evropské kariéry. Jeho agent Henry Heller pro něj vyjednal astronomický honorář: 45 000 USD, což tehdy představovalo přibližně 180 000 západoněmeckých marek. V přepočtu na kupní sílu roku 2026 by tato částka odpovídala zhruba 440 000 USD – tedy asi 10 milionům korun. To z něj činilo jednoho z nejlépe placených evropských herců své doby.
Během natáčení klíčových scén u Jadranu, konkrétně v okolí Zadaru, si štáb užíval luxusní zázemí. Ubytováni byli v tehdy zcela novém, moderním prázdninovém středisku Crvena Luka. Sám Lex Barker měl v tamní zátoce ukotvenou svou vlastní novou jachtu pojmenovanou Petr Pan.
Filmové Santa Fé nebylo postaveno jako kulisa v ateliérech. Filmaři k jeho ztvárnění využili starobylé chorvatské město Trogir. Jako guvernérův palác pak posloužila skutečná historická budova trogirské městské radnice. Autenticita lokací dodala filmu nádech pravdivosti, který by žádná kulisa nedokázala nahradit.
Když nejlepší přítel hraje vašeho vraha
Kolem hlavních hrdinů dodnes koluje řada mýtů. Fanouškovské weby masivně šíří představu, že Pierre Brice a Lex Barker byli v soukromém životě nejlepšími přáteli stejně jako na filmovém plátně. Skutečnost je trochu jiná.
Ačkoliv si lidsky velmi rozuměli, nejbližším přítelem Pierrea Brice z celého hereckého ansámblu byl ve skutečnosti Rik Battaglia. Tedy právě ten herec, který ztvárnil největšího padoucha Rollinse a který Vinnetoua ve filmu chladnokrevně zabil. Tento paradox ukazuje, jak silné pouto může vzniknout mezi herci, kteří před kamerou stojí na opačných stranách barikády.
Retrospektiva, která vás emočně zničí
Filmoví historici dodnes potvrzují výjimečnost tohoto díla. Mnoho z nich se shoduje, že tento snímek představuje pomyslný vrchol a uzavření zlaté éry mayovek. I když se scénář od knihy Karla Maye výrazně odchýlil, film funguje jako silné emocionální drama o konci jedné epochy, které v evropském dobrodružném filmu nemá obdoby.
Nenechte si ujít tento legendární filmový klenot. Snímek můžete sledovat v sobotu 26. září 2026 od 16:50 do 18:50 na TV Nova. Připravte si kapesníky – budete je potřebovat. A řekněte nám: pamatujete si na svého prvního Vinnetoua? A kdy jste naposledy brečeli u filmu?
Zdroje článku: kinobox.cz, cs.wikipedia.org, filmozrout.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá