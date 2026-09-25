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Neckář přišel o syna, teď mu hrozí, že přijde i o střechu nad hlavou. O dům v Braníku se dělí dědická třída

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Dennívýzva
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Rodinný dům v pražském Braníku, kde dvaaosmdesátiletý zpěvák žije desítky let, se po smrti jeho jediného syna stal předmětem dědického řízení.
Zpěvák Václav Neckář

Zpěvák Václav Neckář

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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