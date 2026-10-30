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Páteční díl Ulice: Výhrůžky, Lindino rozhodnutí a Prokopovi dá zabrat Klárka

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Dnešní Ulice přinese setkání Petra a Filipa, které nedopadne podle představ a dojde i na výhrůžky. Řešit se bude i Klárka, která do Prokopovi pořádně zabrat.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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