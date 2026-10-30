Páteční díl Ulice: Výhrůžky, Lindino rozhodnutí a Prokopovi dá zabrat Klárka

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Dnešní díl Ulice přinese setkání Petra a Filipa, které nedopadne podle představ a dojde i na výhrůžky. Řešit se bude i Klárka, která do Prokopovi pořádně zabrat. Nechci o tom mluvit
Magda narazí v Coolně na Františku a chce si s ní promluvit. Františce je hned jasné, o co půjde. Ale mine se to účinkem, o ničem s ní mluvit nechce. Magda se snaží hájit ostatní, ale Františka má za to, že jen stojí na straně královny třídy. Magda to tedy vzdá s tím, že kdyby chtěla, má si za ní přijít promluvit.
Chci randit
Linda na ranní poradě řeší, že mají vše v plastu a měli by se nad sebou zamyslet. Nejprve se tomu všichni smějí, že to jen přehání a Pavel si z ní dělá srandu, že život s ekologem na ní zanechalo svoje. Když pak jdou svačit, Pavel se zamyslí a dojde mu, že opravdu mají přemíru plastů a měli by to začít řešit. Linda se pak odpoledne svěří Heleně, že se rozhodla zase začít randit, ale má obavy – už neví, jak se to dělá. Má ale zájem o dva muže z kurzu kreslení.
Votice místo Harasova
Adriana cítí doma napětí a plánuje s Prokopem vyrazit k psychologovi, pokud se to nezlepší, nejprve bez Klárky. Situaci brzy zkomplikuje děda Vlasta s nečekanou nabídkou výletu na Harasov. Adriana mu ale připomene, že se o víkendu chystají za Prokopovými rodiči do Votic. Klárka se to od dědy dozví a dává svůj vztek velmi jasně najevo a návštěvu úplně cizích lidí zarputile odmítá.
Změna nálady
Prokop se snaží napjatou situaci vyžehlit a udržet nervy na uzdě. Vytahuje obinadla a plánuje pro ni společný kostým mumie na blížící se party. Ona ale jeho snahu zpočátku tvrdě bojkotuje a nápad označuje za naprosto trapný stejně jako jeho plánovanou party. Prokop se nenechá odradit a začne jí na obličej malovat barvami. Původně zamračená Klárka postupně roztaje, popadne pastelky a začne mu s velkým úsměvem kreslit po tváři. Halloweenskou party si nakonec nad míru užije.
Dusno u jednoho stolu
„Kdybych se nevracel, tak mě zavřeli za vraždu,“ prohlásí směrem k Magdě Petr. Mezitím se bude odehrávat mnohem dramatičtější setkání. Filip dorazí na schůzku s Petrem ve velmi uvolněné náladě a vtipkuje o nedávném levém háku. Přidává i historku o viróze chycené během pobytu ve vazbě. Oklamaný Petr jeho snahu o zlehčování celé situace okamžitě utne. Důrazně mu připomíná ztracenou důvěru, investované úspory a nečekané dluhy.
Tvrdý byznys a výhrůžky
Bývalý parťák se obhajuje snahou získat dlužné peníze od pojišťovny. Petr navrhuje rozdělit po prodeji firmy zbylé miliony napůl, ovšem zálohu pro pojišťovnu musí uhradit Filip ze svého. Ten návrh rezolutně odmítá, ohání se potřebou zabezpečit rodinu a přistupuje k nevybíravému vydírání ohledně celkového zisku z podniku. Znechucený Petr zvedá své věci a bez dalšího slova naštvaně odchází pryč.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).