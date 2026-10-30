Některé spotřebiče nikdy nepatří do prodlužovačky. Přetížení může způsobit přehřátí, poškození i nebezpečný požár

Prodlužovací kabely jsou velkým pomocníkem v každé domácnosti. Existují ale některé spotřebiče, které byste do nich nikdy neměli zapojovat.
Zásuvek není nikdy dost, a proto pravděpodobně máte u vás doma, stejně jako v každé domácnosti, k dispozici prodlužovací kabely. Jejich použití je jednoduché, v případě, že v nějaké místnosti
nemáte zásuvky, jednoduše tam přivedete právě prodlužovací kabel, kterým problém vyřešíte. Nicméně ne všechna zařízení by se do těchto kabelů měla zapojovat, protože to nemusí mít dobrý konec. Které to jsou zjistíte v dalších odstavcích. Kolik spotřebičů mohu zapojit do jedné zásuvky?
Nejprve je ještě třeba podotknout, že každá zásuvka má určité maximální zatížení. Proto v případě, že do ní zapojíte prodlužovací kabel a do něj následně spotřebiče, musíte zkontrolovat, zda jste nepřesáhly limit. Pokud celkový výkon současně připojených zařízení v každé zásuvce
překročí povolené zatížení, může to vést k výpadku elektřiny nebo v horším případě k samotnému požáru. Většinou lze každou zásuvku bez problému zatížit až na 3,5 kW, ale není tomu tak pokaždé. Některá technika je totiž na přetížení více spotřebiči velmi citlivá. Chladnička a mrazák
Chladnička i mrazák musí nepřetržitě pracovat, a proto vyžadují spoustu energie. Připojit je do obyčejného prodlužovacího kabelu je tak velice nebezpečné a rozhodně byste to neměli zkoušet. Pokud je to však nutné, kabel musí být vysoce kvalitní. Chladničky mají průměrný
výkon 200 až 400 W, což znamená, že standardní prodlužovací kabel 16 A je v pořádku, ale za předpokladu, že k němu nejsou připojeny žádné jiné domácí spotřebiče vyššího výkonu. Prodlužovací kabel musí mít také zemnicí svorku a je nutné používat prodlužovací šňůry s vestavěnými přepěťovými ochranami. Fotografie: Unsplash Mikrovlnná trouba
Tyto spotřebiče vyžadují vysoký přísun elektřiny a je pro ně nezbytné zapojení do vlastní zabudované zásuvky. Síla některých mikrovlnných trub, například s funkcí
grilování apod., převyšuje například i výkon některých praček.
Nejlepší možností je tak opět zapojit mikrovlnku do samostatné zásuvky. Pokud však toto řešení ve vašem případě není možné, nepoužívejte prodlužovací kabel k ovládání několika zařízení ve stejný čas a vyčleňte ho pouze pro tento spotřebič.
Fotografie: Unsplash Toustovače a kávovary
Výrobci toustovačů doporučují, abyste před použitím tohoto spotřebiče našli vhodné místo pro zapojení a především se vyhnuli prodlužovacím kabelům. Pokud jste někdy do toustovače nahlédli, pak víte, že uvnitř je ve skutečnosti svazek drátů, které se po zapnutí ohřívají. A právě
proud potřebný k zahřátí těchto vodičů může snadno způsobit přehřátí prodlužovacího kabelu. Totéž platí například i pro malý kávovar, který spotřebovává spoustu energie, aby se z kávových zrn stal kouzelný horký nápoj. Prodloužení k prodloužení
Prodlužovací kabely nejsou určené k společnému použití. Ve skutečnosti je spojení více prodlužovacích kabelů dohromady
nejrychlejším způsobem, jak můžete přetížit rozvodové sítě. Je to velmi nebezpečné a porušuje to většinu předpisů požární bezpečnosti. Pokud nemáte dostatek zásuvek, zkuste raději některá zařízení odpojit. Fotografie: Unsplash Topení a klimatizace
Přenosný ohřívač je jedním z hlavních příčin vzniků požárů. Ohřívače spolu s klimatizacemi jsou navrženy tak, aby se během provozu zapínaly a vypínaly. Při těchto procesech však
spotřebovávají vysoké množství elektřiny, čímž by mohlo by dojít k přetížení prodlužovacího kabelu. Ten, pokud je kvalitní, se v takové situaci automaticky vypne. Existují ale také případy, kdy v tomto důsledku vypuknul požár.
Zdroj:
Goodhouse
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Spotřebiče, které nikdy nepřipojujte k prodlužovačce, jinak riskujete její přehřátí a následné vznícení appeared first on BydlímeÚtulně.cz.