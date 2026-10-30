Nové bezpečnostní pásy odhalí řidiče, kteří podvádějí se sponou. Auto pozná, zda jsou skutečně připoutaní

Používáte místo bezpečnostních pásů pouze sponu bezpečnostního pásu, aby vám nepípaly senzory? Nové bezpečnostní pásy s infračervenou technologií zjistí, že nejste připoutaní.
Řidiči už senzory bezpečnostních pásů neobelstí. Nová technologie pozná falešné připoutání
Jízda za volantem má svá pravidla a připoutat se bezpečnostními pásy bezprostředně před jízdou by měl být akt každého řidiče i ostatních cestujících. Jenže při obchůzkách po městě, kdy člověk často vystupuje a nastupuje, nebo během cestování po venkově může být neustálé zapínání bezpečnostních pásů pro mnohé řidiče otravující.
A tak nejeden takový řidič používá jazýček bezpečnostního pásu, který nechává nepřetržitě umístěný v zámku pásu. Senzory mají jasný signál, že je řidič „připoutaný“ a nevysílají do kabiny obtěžující signály.
Na takové řidiče si ale políčila německá firma ZF Lifetec, divize bezpečnostních systémů, která přichází s vynálezem, který obcházení použití bezpečnostních pásů výrazně sníží.
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Všechny nové vozy budou vybavené novými kamerami
Bezpečnost na silnicích je primární cíl automobilek i EU. Proto všechny nově registrované vozy v Evropské unii jsou od července vybavené kamerovým systémem, který sleduje únavu řidiče nebo jeho rozptýlení.
ZF Lifetec navíc vyvinulo bezpečnostní pás s vetkanými vlákny, který infrakamera systému sledování řidiče dokáže snadno rozpoznat. Pro lidské oko vypadá bezpečnostní pás obyčejně, ale kamera jeho infračervené paprsky pozná a tím zjistí, zda je řidič skutečně připoután nebo jestli má v zámku pouze zastrčenou kovovou sponu.
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Nové bezpečnostní pásy hlídají také správné umístění pásu
Mimo to může systém řidiči také prozradit, zda je vedení pásu přes hrudník bezpečné nebo je potřeba jej upravit, aby v případě nehody fungoval tak, jak má. Kromě přítomnosti pásu kamera totiž snímá i to, kudy pás vede. V tomto ohledu je třeba pečlivého snímání, aby nedocházelo k mylným hlášením. Jak budou bezpečnostní pásy se systémem fungovat, zatím není jasné, protože dnes kvůli šetření výrobních nákladů vozy často nemají výškové nastavení předních pásů.
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Do výroby co nejdříve
Kdy se nové bezpečnostní pásy začnou do nových vozů instalovat zatím není jasné, ale trvat to dlouho nebude. ZF Lifetec plánovala zahájení výroby nových bezpečnostních pásů původně na srpen 2026, ale zatím neuvádí, které automobilky budou technologii jako první využívat.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: Auto, ZF Lifetec | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz