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Nové bezpečnostní pásy odhalí řidiče, kteří podvádějí se sponou. Auto pozná, zda jsou skutečně připoutaní

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Používáte místo bezpečnostních pásů pouze sponu bezpečnostního pásu, aby vám nepípaly senzory? Nové bezpečnostní pásy s infračervenou technologií zjistí, že nejste připoutaní. Řidiči už senzory bezpečnostních…
Nové bezpečnostní pásy odhalí řidiče, kteří podvádějí se sponou - Auto pozná, zda jsou skutečně připoutaní

Nové bezpečnostní pásy odhalí řidiče, kteří podvádějí se sponou - Auto pozná, zda jsou skutečně připoutaní

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 12:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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