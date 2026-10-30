Dokonalý dortový krém musí dobře chutnat i držet tvar. Poradíme, jak dosáhnout správné konzistence

U
se často zasekne i recept, který jinak krému na dort vypadá úplně jednoduše. Tenhle vanilkový základ z mléka, vajec a másla patří ke staré dobré klasice. Nepotřebuje žádné zvláštní suroviny, na plotně je hotový za chvíli a po vychlazení se s ním pracuje docela jistě. Drží tvar, ale z přitom neudělá hutnou přeslazenou nálož. Přinášíme recept, který se hodí mít po ruce, klidně jen někde v poznámkách. dortu
Jedna drobnost se ale ošidit nedá:
základ musí být úplně studený, teprve potom patří do másla. Jakmile je ještě vlažný, máslo se začne chovat po svém a místo hladkého krému vznikne snadno sražená směs. Recept na jemný vanilkový krém na dort
Doba přípravy: 25 minut + chlazení Co potřebujeme Suroviny na krémový základ 400 ml mléka 2 ks vejce 100 g cukru 40 g kukuřičného škrobu 100 ml mléka navíc do směsi 10 g vanilkového cukru Došlehání 150 g másla pokojové teploty Postup přípravy vanilkového dortového krému
1. Do hrnce nalijeme
400 ml mléka a necháme ho pomalu zahřívat. Nemá se prudce vařit, stačí, když bude dobře prohřáté.
2. Do misky rozklepneme
2 vejce, přisypeme 100 g cukru a 40 g kukuřičného škrobu. Přilijeme 100 ml mléka a metličkou všechno rozmícháme do hladka, bez viditelných hrudek. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Krém na dort nedělá jen parádu: Jak vykouzlit hladký, pevný a chuťově bohatý základ pro slavnostní moučník
3. Vaječnou směs lijeme tenkým pramínkem do teplého
mléka v hrnci. Pořád mícháme, tady se opravdu nevyplatí odběhnout ani pro lžičku. Na mírném plamenu vaříme asi 2 minuty, dokud krém nezhoustne.
4. Přidáme
vanilkový cukr a necháme ho v krému rozpustit. Uvařený základ přendáme do misky a překryjeme fólií tak, aby ležela přímo na povrchu.
5. Základ necháme úplně vychladnout. Ne jen trochu. Právě spěch bývá u tohohle krému nejčastější chyba.
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6.
150 g másla pokojové teploty vyšleháme do světlé pěny. Studený krémový základ pak přidáváme po lžících a postupně zašleháváme, až vznikne hladký krém.
TIP: Kdo chce krém o něco lehčí, může část másla nahradit mascarpone. Patří ale až do vychladlého základu. U teplého krému by to zbytečně mohlo skončit nepovedenou směsí. Co když chcete jiný krém?
K ovocným dortům se často dělá krém z
mascarpone a šlehačky. Je rychlý, obvykle stačí , smetana, moučkový cukr a vanilka. Má ale jemnější strukturu a v teple nemusí držet tak spolehlivě jako vařený nebo máslový krém. Na obmazání dortu a zdobení je proto praktičtější pevnější základ. mascarpone
U čokoládové verze dobře funguje jednoduchý poměr
200 g hořké čokolády a 400 ml smetany ke šlehání. Výsledek připomíná spíš hladkou ganache než klasický máslový krém, takže se hodí hlavně dovnitř dortu nebo jako vrstva nahoru.
Proč se krém srazil? Nejčastěji kvůli rozdílné teplotě másla a vařeného základu. Stává se to docela snadno, hlavně když základ ještě není pořádně vychlazený.
Můžu ubrat cukr? Ano, ale jen s rozumem. Při větším ubrání může být krém mdlý a samotná vanilka to nemusí zachránit.
Jak dlouho vydrží? V lednici zhruba 2 až 3 dny. Před použitím ho nechte krátce povolit a jen lehce prošlehejte.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Heathline