Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Dokonalý dortový krém musí dobře chutnat i držet tvar. Poradíme, jak dosáhnout správné konzistence

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Krém na dort bývá přesně ta část receptu, na které se člověk zbytečně zasekne. Přitom tenhle vanilkový základ z mléka, vajec a másla je stará poctivá škola: uvaří se za pár minut, po vychlazení dobře drží a neudělá z dortu sladkou betonovou směs.
Fotografie ke krému na dort

Fotografie ke krému na dort

Zdroj: Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Krém na dort nedělá jen parádu: Jak vykouzlit hladký, pevný a chuťově bohatý základ pro slavnostní moučník
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 12:57

Reklama
Další články z Cooky.cz
Globus přichází s fantastickou změnou pro české seniory: Díky novému programu snadno ušetří tisíce korun
Globus přichází s fantastickou změnou pro české seniory: Díky novému programu snadno ušetří tisíce korun
Měkká světlá veka na chlebíčky i každodenní snídani: Jednoduchý recept z běžných surovin
Měkká světlá veka na chlebíčky i každodenní snídani: Jednoduchý recept z běžných surovin

Domácí veka na chlebíčky není žádná věda, ale chce trochu trpělivosti a respekt k těstu. Tenhle recept dává...

Česká houbová smaženice je nejlepší s chlebem: Starý recept, který pořád funguje skvěle
Česká houbová smaženice je nejlepší s chlebem: Starý recept, který pořád funguje skvěle

Smaženice je jedno z těch jídel, kvůli kterým člověk po návratu z lesa ani nesedá. Houby se očistí, cibule...

Jak na nepečené Raffaello kuličky, které jsou jemné, kokosové a hotové raz dva
Jak na nepečené Raffaello kuličky, které jsou jemné, kokosové a hotové raz dva

Raffaello kuličky bývají přesně ten typ sladkosti, který zmizí ze stolu dřív, než stihnete uvařit kávu....

Švestkové knedlíky podle prababičky mají neuvěřitelně jemné těsto, s mákem a máslem chutnají báječně
Švestkové knedlíky podle prababičky mají neuvěřitelně jemné těsto, s mákem a máslem chutnají báječně

Připravte si tradiční staročeské švestkové knedlíky ze spařovaného těsta od prababičky. Bleskový ovocný...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.