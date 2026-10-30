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Režim si hrál na holiče. Máničky v roce 1966 stříhala bezpečnost násilím

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V roce 1966 bezpečnost mladíky násilně stříhala. Po protestu přišlo vězení. Rozsudky nad čtrnácti muži zrušil Nejvyšší soud v roce 2023.
Zavřené holičské nůžky s modrými plastovými držadly na bílém pozadí

Zavřené holičské nůžky s modrými plastovými držadly na bílém pozadí

Zdroj: Stilfehler / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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