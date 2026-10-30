Van Damme získal roli v Krvavém sportu díky kopu s miskou polévky. Při natáčení pak jeho úder loktem srazil soupeře

Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima
Akční snímek Krvavý sport odstartoval v roce 1988 kariéru Jeana-Clauda Van Damma. Během natáčení padaly skutečné rány a hlavní hrdina skutečně poslal k zemi jednoho ze svých filmových protivníků úderem lokte. Snímek navíc původně vůbec neměl zamířit do kin, dokud se do jeho záchrany nevložil sám belgický bojovník. Zběhnutí z armády do nebezpečné arény
Americký voják Frank Dux, kterého hraje Jean-Claude Van Damme, opustí navzdory rozkazům nadřízených svou jednotku. Odcestuje do Hongkongu, aby se zúčastnil nelegálního turnaje v bojových uměních s názvem Kumite. Dvojice vojenských důstojníků se ho pokouší vypátrat a přivést zpět. Frank chce v aréně uctít svého učitele Senza Tanaku v podání Roye Chiaa a musí se postavit obávanému šampionovi Chongu Limu s tváří Bola Yeunga. Během tajných zápasů dochází k vážným zraněním a bojovníci riskují v ringu i vlastní život.
Tvůrci přitom do hlavní role Franka původně zvažovali Michaela Dudikoffa, který na sebe upozornil v akčních filmech jako Americký ninja. Měřil však bezmála sto devadesát centimetrů a pro filmaře byl nakonec příliš vysoký.
Producenta ohromil kopem s talířem polévky
Jean-Claude Van Damme před začátkem natáčení pracoval jako číšník a jednoho dne zahlédl v restauraci producenta Menahema Golana. Předvedl před ním kop z otočky, při kterém nevylil ani kapku z misky polévky, kterou právě nesl. Golan ho pozval na konkurz, kde ale hercův provaz na dvou židlích velký dojem neudělal. Odmítnutí odvrátil až Van Dammův kamarád, který zmínil, že Belgičan právě dotočil akční film Predátor s Arnoldem Schwarzeneggerem. Tvůrci si tuto informaci ověřili a Van Dammovo jméno na seznamu účinkujících tehdy ještě figurovalo, přestože na Predátorovi pracoval jen velmi krátce.
Za roli dostal herec pětadvacet tisíc amerických dolarů, ale před natáčením neměl peníze. Sám si zaplatil zubařské zákroky pro hollywoodský úsměv a cvičil deset hodin denně. Bojovou choreografii připravil skutečný Frank Dux. Ten po obsazení Van Damma prohlásil, že herec nemá dostatečnou formu, a nařídil mu tříměsíční tvrdý tréninkový režim.
Souboje se točily bez počítačových triků
Finální střetnutí mezi hlavním hrdinou a obávaným Chongem Lim zabralo filmařům den a půl. Zápasníci při něm nevyužívali žádná lana, trampolíny ani počítačové úpravy. Van Damme potvrdil, že rány mezi oběma muži padaly doopravdy. Jeden úder loktem do obličeje dokonce herce Bernarda Mariana skutečně poslal k zemi a režisér Newt Arnold tento záběr ve filmu ponechal.
Herec ve snímku celkem sedmkrát předvede svůj typický rozštěp. Využije také techniku s otočkou ve vzduchu o tři sta šedesát stupňů, která vychází ze stylu karate, jemuž se dříve věnoval. V jedné scéně diváci uvidí, jak Tanaka vytáhne holýma rukama z vody živou rybu, tento živočich byl ovšem pouze filmová rekvizita.
Předloha filmu si armádní misi vymyslela
Snímek vychází z vyprávění bojovníka Franka Duxe. Ten prohlašoval, že se na tajný asijský turnaj dostal jako agent americké ústřední zpravodajské služby. Záznamy ale ukázaly, že sloužil v armádních zálohách a mimo území Spojených států amerických nikdy nepůsobil. Tajná služba navíc popřela, že by pro ni kdy pracoval. Samotný turnaj by s uváděným počtem šedesáti kol vyžadoval účast více než miliardy bojovníků, protože poražení vždy z vyřazovacího pavouka vypadávají.
Postava Franka z tohoto filmu posloužila jako přímá inspirace pro tvůrce slavné videohry Mortal Kombat z roku 1992. Do hry umístili bojovníka Johnnyho Cage, který nosí velmi podobný oblek, má podobnou minulost a rozdává stejné rány v rozštěpu.
Otevřená zlomenina se do dalšího střihu zahojila
Při pozorném sledování objeví diváci několik chyb. Když postava Suana Paderese, kterého ztvárnil Michel Qissi, prohraje s Chongem Lim, utrží těžkou otevřenou zlomeninu nohy. V záběrech na hlediště během dalších zápasů ale Paderes sedí znovu na svém místě bez zranění. Michel Qissi se znal s Van Dammem od dětství a do Spojených států amerických odešli budovat kariéru společně.
Nedostatky se nevyhnuly ani finálovému souboji. Během rvačky se střídají záběry, ve kterých má hlavní hrdina vlasy úplně propocené, a následně zase zcela suché. Když Frank svého soka přeskočí a dopadne ve velké vzdálenosti od něj, v navazujícím střihu stojí oba bojovníci těsně vedle sebe a asijský šampion inkasuje kop.
Hrdina pronese pouze čtyřiadvacet slov
Hlavní protivník Chong Li za celý film pronese pouhých čtyřiadvacet slov. Většina jeho vět se velmi podobá těm, které říkal Bruce Lee ve snímku Drak přichází z roku 1973. Filmaři využili i stejné úhly kamery a zpomalené záběry, když asijský mistr porazí urostlého Raye Jacksona s tváří Donalda Gibba.
Bojovníci si v jedné scéně společně zahrají skutečný arkádový automat Karate Champ z roku 1984. Hra na obrazovce ovšem běží v režimu pro jednoho hráče a dění neodpovídá tomu, jak muži mačkají ovladače.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).