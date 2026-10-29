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Princ William odhalil soukromí: Děti šílí po Zrádcích, trapas s Taylor Swift i napětí s Harrym

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Princ William (44) nechal veřejnost nahlédnout do soukromí britské královské rodiny. V populární talkshow Grahama Nortona prozradil, že jeho děti doslova propadly reality show Zrádci. Zavzpomínal i na komické setkání s Taylor Swift (36) a přiznal, že kdysi toužil po kariéře DJ. Zatímco doma vládne pohoda, vztahy s bratrem Harrym (42) zůstávají na bodu mrazu.
Princ William a princezna Kate.

Princ William a princezna Kate.

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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