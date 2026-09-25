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Psycholog Libor: Kdyby byl prezident chlap, omluvil by se Turkovi

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Dennívýzva
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Poslouchat některé politiky je v současné době už snad i za hranou lidských možností. Když jsem se díval na úryvek z pořadu K věci na CNN Prima News na sociálních sítích, říkal jsem si, jestli náhodou nežiju na jiné planetě. Poslanec Libor Vondráček si tady na chvíli zahrál na psychologa a ve své nahotě se prakticky střelil do nohy. Opět si bral do úst pana prezidenta a snažil se poukázat na to, že by se měl omluvit poslanci Filipu Turkovi. Takovéto řeči už mi skutečně nepřijdou normální a lidem na sociální síti teprve ne.
Libor Vondráček

Libor Vondráček

Zdroj: Libor Vondráček/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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