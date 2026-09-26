Bezdomovec našel peněženku plnou peněz a šel rovnou na policii. Majitel pak zjistil, kdo ji vrátil, a udělal něco nečekaného

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Bezdomovec našel peněženku plnou peněz a šel rovnou na policii. Majitel pak zjistil, kdo ji vrátil, a udělal něco nečekanéhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Málokdo si umí představit, jak těžký musí být život na ulici. Bez přístřeší a peněz by se každému jistě hodila nějaká pomoc. Tomuto muži spadla z nebe, on ji však odmítl.
bezdomovec
Zdroj: Freepik
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Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...Všechny články tohoto autora →
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