Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Bezdomovec našel peněženku plnou peněz a šel rovnou na policii. Majitel pak zjistil, kdo ji vrátil, a udělal něco nečekaného

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Málokdo si umí představit, jak těžký musí být život na ulici. Bez přístřeší a peněz by se každému jistě hodila nějaká pomoc. Tomuto muži spadla z nebe, on ji však odmítl.
bezdomovec

bezdomovec

Zdroj: Freepik
Reklama
Další články z DámskýDeník.cz
Platí 7 tisíc za pokoj na koleji a vychovává tam syna. Lidé ji za to odsoudili, ona jim ukázala, jak spolu žijí
Platí 7 tisíc za pokoj na koleji a vychovává tam syna. Lidé ji za to odsoudili, ona jim ukázala, jak spolu žijí
Pět věcí, kterých lidé před smrtí nejvíc litují. Zdravotní sestra z hospicu je slýchá od každého pacienta znovu a znovu
Pět věcí, kterých lidé před smrtí nejvíc litují. Zdravotní sestra z hospicu je slýchá od každého pacienta znovu a znovu

Umírající lidé vycítí, že se konec nevyhnutelně přiblížil. Upadají do letargie a odmítají jíst, pít i brát...

Letadlo vzlétlo pár metrů od turistů na pláži. Proud z motorů je odmrštil do moře, video obletělo svět
Letadlo vzlétlo pár metrů od turistů na pláži. Proud z motorů je odmrštil do moře, video obletělo svět

Pobývat poblíž vzlétajícího dopravního letadla může být velice nebezpečné. O tom se mohli přesvědčit lidé,...

Po autonehodě ho majitel vyhodil na ulici. Ochrnutý pes se plazil k jídlu jen po předních, pak ho našla žena s velkým srdcem
Po autonehodě ho majitel vyhodil na ulici. Ochrnutý pes se plazil k jídlu jen po předních, pak ho našla žena s velkým srdcem

Roztomilý pes se od svého pánečka dočkal opravdu nelítostného chování. Když ho srazilo auto a on ochrnul,...

Dvojče se po porodu nenadechlo, lékaři ho vzdali. Matka si ho přitiskla na hrudník a po minutách otevřel oči
Dvojče se po porodu nenadechlo, lékaři ho vzdali. Matka si ho přitiskla na hrudník a po minutách otevřel oči

Tito rodiče nikdy nezapomenou na zázrak, který se odehrál v porodnici, když lékaři jejich syna prohlásili...

Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

Všechny články tohoto autora →
DámskýDeník.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.