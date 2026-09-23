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Kalousek na síti: Jednorázový příspěvek důchodcům je nesystémový a trapný úplatek

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Systémové kroky vlády týkající se důchodů bychom mohli čekat asi jen velmi těžko. Ministr Juchelka zřejmě pod dohledem svého bosse Andreje Babiše zvolil zřejmě jinou taktiku. Pro jeho stranu výhodnější. Důchodci zase dostanou jednorázový příspěvek, který se dle bývalého ministra financí a poslance Miroslava Kalouska stane nesystémovým a trapným úplatkem. Poměrně zajímavá myšlenka, nicméně asi na ní bude něco pravdivého.
Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek

Zdroj: Miroslav Kalousek/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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