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Vědci vlili 62 500 litrů louhu do Atlantiku a pět dní sledovali červenou skvrnu

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V srpnu 2025 vyplula z přístavu výzkumná loď Woodsholského oceánografického institutu (WHOI) směrem ke dnu Wilkinsonovy pánve v Mainském zálivu.
Iniciativa Carbon to Sea má měřitelné výsledky

Iniciativa Carbon to Sea má měřitelné výsledky

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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