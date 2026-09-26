Vědci vlili 62 500 litrů louhu do Atlantiku a pět dní sledovali červenou skvrnu

Cíl ležel asi 61 kilometrů od mysu Cape Cod, nad sloupcem vody hlubokým 278 metrů. Na palubě čekalo přibližně 62 500 litrů (16 500 galonů) padesátiprocentního hydroxidu sodného, žíraviny s pH kolem 14, a vodní stopovač Rhodamine, který celou operaci obarví do sytě červené.
Proč vědci snížili dávku o tři čtvrtiny a přesto dostali odpovědi
Původně měl experiment počítat se čtyřnásobným objemem. V přípravné fázi tým vedený geochemikem Adamem Subhasem plánoval až zhruba 250 000 litrů (66 000 galonů), jenže dodatečné laboratorní zkoušky ukázaly, že klíčové výzkumné otázky lze zodpovědět i s menší dávkou. Subhas to v rozhovoru pro
Provincetown Independent shrnul prostě: „Nechceme dělat víc, než je nutné.“ Výsledných 62 500 litrů tak představovalo přesně kalibrovaný kompromis mezi vědeckou výpovědní hodnotou a minimalizací zásahu do prostředí. Šest hodin vypouštění, pět dní měření a červená skvrna na hladině
Disperze trvala šest hodin. Louh proudil do brázdy za vypouštěcí lodí, zatímco výzkumné plavidlo za ní sbíralo data: CTD profily teploty a salinity, vzorky mořské vody, planktonní sítě, záznamy z autonomních podvodních prostředků, kluzáky, driftery i satelitní snímky. Rhodaminový stopovač obarvil alkalickou skvrnu do červena a umožnil ji opticky i analyticky sledovat dalších přibližně pět dní.
Během samotného vypouštění zasáhl monitoring do provozu: palubní senzory zaznamenaly pH nepatrně nad povoleným limitem 8,7 a posádka proto okamžitě snížila průtok hydroxidu sodného zhruba o polovinu. Rybářská pozorovatelka Sarah Schumannová, která celou operaci sledovala z paluby, tento moment popsala v reportáži pro
National Fisherman. Právě tenhle detail ukazuje, že monitoring fungoval jako aktivní provozní pojistka, nikoli jen jako pasivní záznam. Co předběžné výsledky prozradily o schopnosti oceánu pohlcovat CO₂
Woodsholský institut
zveřejnil předběžné výsledky 25. února 2026 na konferenci Ocean Sciences Meeting v Glasgow. Hlavní zjištění: Alkalickou skvrnu se podařilo řízeně vytvořit a sledovat v otevřeném oceánu po dobu přibližně pěti dnů. Modelovaný rozptyl se silně shodoval se skutečně pozorovaným šířením. Hodnoty pH i koncentrace stopovače se vrátily k výchozím hodnotám v očekávaném časovém rámci; EPA v permitních podkladech počítala s poklesem pod pH 9 do dvou minut a pod 8,4 do jedné hodiny. Experiment vytvořil podmínky pro zvýšený příjem atmosférického CO₂ povrchovým oceánem. V biologických ukazatelích (bakteriální abundance, koncentrace fytoplanktonu, podíl odumírajících buněk, fotosyntetické zdraví, chlorofyl-a) tým nenašel významné rozdíly mezi skvrnou a okolní vodou.
Kolik přesně tun oxidu uhličitého moře díky zvýšené alkalitě pohltilo, zatím veřejně k dispozici není. WHOI avizovalo, že kvantitativní analýza bude součástí připravované recenzované studie, která k datu rešerše (září 2026) v otevřených zdrojích dosud nebyla publikována.
Rok povolování, 250 připomínek a konzultace s federálními agenturami
Experiment se nezrodil přes noc. Povolení udělila americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) podle zákona o ochraně moří, výzkumu a mořských rezervacích. Kompletní žádost přijala EPA 14. května 2024, první kolo veřejných připomínek běželo od 30. května do 11. července téhož roku. Poté následoval odklad, doplnění laboratorních a modelových podkladů, stažení původně plánované fáze u Martha’s Vineyard a aktualizace parametrů pro Wilkinsonovu pánev. Druhé kolo připomínek probíhalo od 15. ledna do 14. února 2025, načež EPA konzultovala s Rybářskou a přírodní službou USA i s NOAA Fisheries v rámci zákona o ohrožených druzích. Finální povolení dorazilo v dubnu 2025.
Celkem se sešlo přes 250 připomínek během 75 dnů veřejného komentování. Právě tato procedurální důkladnost odlišuje LOC-NESS od jakéhokoli neregulovaného geoinženýrského pokusu. Poprvé se v USA otestoval celý řetězec: regulatorní schválení, veřejná kontrola, terénní zásah, aktivní monitoring s možností okamžitého omezení a transparentní sdílení výsledků.
Výzkumný test versus komerční kredity: dvě větve stejného oboru
LOC-NESS stojí na jednom konci spektra, jako čistě výzkumný, jednorázový, šestihodinový test s padesátiprocentním hydroxidem sodným, bez prodeje uhlíkových kreditů. Na druhém konci operuje kanadská firma Planetary Technologies, která v Halifaxu využívá stávající pobřežní výpusti a hydroxid hořečnatý k postupnému zvyšování alkality přímořské vody. Verifikační platforma Isometric jí 16. června 2025 vydala 625 nezávisle ověřených kreditů za odstraněný CO₂, první takové kredity v historii oboru. Odběrateli se staly British Airways, Shopify a Stripe.
VIDEO
Rozdíl v přístupu je zásadní. WHOI řešil otázku „lze alkalickou skvrnu na otevřeném moři vůbec kontrolovaně vytvořit a měřit?“. Planetary už odpovídá na otázku „jak metodu provozovat dlouhodobě a ekonomicky?“. Obě větve se vzájemně potřebují: bez terénního důkazu měřitelnosti by kredity stály na vodě, bez komerčního modelu by výzkum zůstal akademickým cvičením.
Kritici z organizací CIEL a Friends of the Earth ovšem varují, že normalizace zásahů do oceánské chemie může otevřít cestu k riskantnímu geoinženýrství ve velkém měřítku. Jejich hlavní obava: slib budoucího odstraňování uhlíku oslabí tlak na skutečné snižování emisí. Sám tým WHOI přitom opakovaně zdůrazňuje, že technologie odstraňování CO₂ z moře v žádném případě nenahrazuje dekarbonizaci.
Grantová výzva iniciativy
Carbon to Sea s uzávěrkou 30. září 2026 nabízí až pět milionů dolarů na budování globální sítě terénních lokalit a milion dolarů na inovace v oblasti zdrojů alkality, tedy přesně na problém, bez jehož vyřešení velké škálování zůstane technologicky i účetně křehké.
Šedesát dva tisíc litrů louhu v Mainském zálivu nezachránilo klima. Ale poprvé v amerických vodách prokázalo, že alkalickou skvrnu lze vytvořit, sledovat, korigovat v reálném čase a spojit s měřitelným příjmem uhlíku, a celé to udělat pod veřejným dohledem, s povolením a s připraveností zastavit, kdyby něco selhalo.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková