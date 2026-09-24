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Vojáci umírají v Íránu, Pentagon baví youtubeři: Hegseth pozval kryptošmejdy Paulovy poučovat armádu

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Dennívýzva
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Když už se zdálo, že z Pentagonu nejde udělat větší bizár, Pete Hegseth dokázal opak. Ministr obrany pozval do sídla americké armády bratry Logana a Jakea Paulovy – internetové celebrity, boxery a hvězdy reality show bez jakékoli vojenské zkušenosti. Muži, kteří si vybudovali kariéru na sociálních sítích, pak před skutečnými vojáky rozdávali moudra o službě, oběti a vlastenectví.
Jake Paul

Jake Paul

Zdroj: Foto: Flickr/Erik Drost (CC BY 2.0) https://flic.kr/p/2oVNn9j
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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