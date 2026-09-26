Turisté v Itálii musí dnes počítat s komplikacemi. Stávka zasáhla vlaky, MHD i lodní dopravu

Stávku vyhlásila odborová organizace CSLE na 25. a 26. září a původně se měla týkat zaměstnanců z řady veřejných i soukromých sektorů. Ještě před jejím konáním však byla mobilizace odvolána. Aktuální přehled italského ministerstva infrastruktury a dopravy proto pro 26. září neuvádí plošnou stávku vlakové, městské a námořní dopravy. Eviduje pouze regionální protest pracovníků společnosti zajišťující některé služby pro železniční infrastrukturu v Kampánii, a to během prvních čtyř hodin jejich pracovních směn.
To je podstatná informace především pro turisty, kteří mohli narazit na starší upozornění o celostátním omezení dopravy. Podle současných údajů tedy neplatí, že by se dnes po celé Itálii kvůli stávce zastavovaly vlaky, autobusy, metro a trajekty. Cestující by si přesto měli před odjezdem kontrolovat konkrétní spoj, protože na železnici právě probíhá několik plánovaných výluk.
Omezení se týkají Říma i dalších částí země
Výraznější změny se týkají například nádraží Roma Termini. Kvůli plánované údržbě zde od 21. do 26. září dochází ke změnám u dálkových i regionálních vlaků. Některé regionální spoje jedou podle upraveného jízdního řádu nebo končí na Roma Tiburtina namísto hlavního nádraží Termini, na vybraných úsecích jsou zavedeny také náhradní autobusy.
Další omezení platí o víkendu 26. a 27. září mezi Turínem a Milánem. Kvůli infrastrukturním pracím jsou některé regionální spoje nahrazeny autobusy mezi Vercelli a Chivassem a změny se týkají také tratí přes Novaru. Komplikace čekají i cestující na Sicílii. V oblasti stanice Catania Acquicella jsou dnes mezi 7:00 a 13:00 naplánované práce, kvůli nimž mohou být regionální vlaky mezi Messinou, Syrakusami, Palermem a Catanií částečně rušeny, časově posouvány nebo nahrazovány autobusy.
U některých dálkových spojů mezi pevninskou Itálií a Sicílií jsou změny ještě výraznější. RFI například upozorňuje, že vybrané spoje Intercity z Říma do Syrakus jsou mezi Messinou a Syrakusami zrušeny a nahrazeny autobusovou dopravou. Cestující, kteří dnes míří na letiště, pokračují na další vlak nebo mají návazný trajekt, by proto měli kontrolovat aktuální jízdní řád konkrétního spoje a počítat s časovou rezervou.
Zdroje: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Trenitalia, RFI, Sky TG24