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Turisté v Itálii musí dnes počítat s komplikacemi. Stávka zasáhla vlaky, MHD i lodní dopravu

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Cestující v Itálii musí v sobotu 26. září počítat s omezeními na několika železničních trasách. Původně avizovaná celostátní stávka, která měla zasáhnout více sektorů včetně dopravy, byla zrušena. Problémy však mohou způsobovat rozsáhlé plánované práce na železnici, které se týkají mimo jiné Říma, spojení mezi Turínem a Milánem nebo Sicílie.
Turisté v Itálii musí dnes počítat s komplikacemi. Stávka zasáhla vlaky, MHD i lodní dopravu

Turisté v Itálii musí dnes počítat s komplikacemi. Stávka zasáhla vlaky, MHD i lodní dopravu

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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