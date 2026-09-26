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Zapomenutý ostrov je animák mezi dvěma světy. Fantazie ožívá v příběhu tiktokové zběsilosti

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Byla nebyla jedna fantastická zem, kam běžní smrtelníci skoro nevkročili… Nový americký animák v našich kinech Zapomenutý ostrov (Forgotten Island) je dějově rozkročený mezi dvěma světy jako stovky literárních i filmových děl před ním. Jenže tenhle vůbec první hollywoodský snímek pro mainstream postavený na filipínské mytologii od režisérů skvělého Kocoura v botách: Posledního přání dělá cirkusové kusy na daleko vrstevnatějším rozhraní. Mimo jiné je nekonečně energickou „storkou“ následující klasický narativní mustr, ale i moderní tiktokovou zběsilostí pro diváky s ADHD.
Zapomenutý ostrov je animák mezi dvěma světy. Fantazie ožívá v příběhu tiktokové zběsilosti

Zapomenutý ostrov je animák mezi dvěma světy. Fantazie ožívá v příběhu tiktokové zběsilosti

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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