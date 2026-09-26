Zapomenutý ostrov je animák mezi dvěma světy. Fantazie ožívá v příběhu tiktokové zběsilosti

Byla nebyla jedna fantastická zem, kam běžní smrtelníci skoro nevkročili… Nový americký animák v našich kinech Zapomenutý ostrov (Forgotten Island) je dějově rozkročený mezi dvěma světy jako stovky literárních i filmových děl před ním. Jenže tenhle vůbec první hollywoodský snímek pro mainstream postavený na filipínské mytologii od režisérů skvělého Kocoura v botách: Posledního přání dělá cirkusové kusy na daleko vrstevnatějším rozhraní. Mimo jiné je nekonečně energickou „storkou“ následující klasický narativní mustr, ale i moderní tiktokovou zběsilostí pro diváky s ADHD.
Zapomenutý ostrov
je dílem známého studia DreamWorks, které proslulo řadou silně postmoderních, ale v duši pořád velmi elegantních animáků v čele se Shrekem
. Právě z něj se následně vyčlenil Kocour v botách s vlastními dobrodružstvími, přičemž to druhé
z roku 2022 dostali režijně na starost právě Joel Crawford
(Croodsovi: Nový věk
) a Januel P. Mercado
. Zrzavý chlupáč se v něm pohyboval s mrštností a vizuálním tahem moderních animovaných Spider-Manů, z nichž se dětem musí rozšiřovat zorničky, ale současně čelil nezvykle dospělému a hrůzostrašnému soupeři v podobě samotné Smrti. Ta si nárokovala poslední z jeho devíti životů, jelikož ležérní hrdina si těch předchozích vůbec nevážil.
Zda člověk, respektive jakýkoli emočně vybavený tvor, má pro co žít, je mravní páteří rovněž Zapomenutého ostrova, jehož lidské hrdinky Jo a Raisa jsou od základky nejlepšími kamarádkami – abychom se ale přiblížili aplikovanému filmovému jazyku i slovníku generace Z, lépe je označit za „nejky“. Jo ztratila rodiče a vyrůstá s babičkou pěstující v dívce nezkrotného divokého ducha, hraničícího s poruchou pozornosti (a to žádná postava v jediné chvíli nekouká do mobilu). Vnučce vypráví, jak tajemným portálem kdysi pronikla na bájný ostrov Nakali, a Jo o něm nepřestává snít, i když mýtům rovněž nakloněná Raisa válí ve fyzice a najednou nastává předvečer jejího odjezdu na americkou univerzitu.
Životní stezky a také preference se tedy mají zpřetrhat a kámoškám zbydou pouze jejich ručně vyráběné náramky, osázené mnoha drobnými předměty upomínajícími na společné zážitky. V našem lidském světě, který je ve filmu ovšem groteskně zdivočelý díky aplikované dětské perspektivě, jsou paměť a vzpomínky podle tvůrců tím, co drží lidskou mysl na její nevyzpytatelné životní pouti pohromadě. A jelikož jsme ve fantasy, tentokrát výjimečně dálné a tichomořské, jsou také lákadlem pro „zlé duchy“ z druhé strany, kteří na libovolných bytostech mohou bezostyšně parazitovat.
Jo a Raisa se během posledních společných chvil portálem propadnou na Zapomenutý ostrov, a tehdy Crawford s Mercadem teprve nasadí k zrcadlení a principu duplikace. Abychom to uvedli na pravou míru – už od prvních scén je zjevné, že z pohledu Hollywoodu exotické motivy (včetně prostředí) narážejí do západní retro popkultury, kdy děvčata opakovaně zpívají Don't Stop Believin' a v televizi sledují Predátora (nikoli animovaného, nýbrž toho opravdového s Arnoldem). Režiséři tím naznačují dobové zasazení, ale především vyjadřují vlastní lásku k dané kulturní etapě, kdy americký mainstream zaplavily mimo jiné příběhy („storky“) o dětských odpadlících na dobrodružných poutích. Potažmo frčel Indiana Jones, jehož Dobyvatele ztracené archy tu tvůrci přímo zohledňují ve scéně, kdy hrdinky už ve fantastické zemi prchají před „domorodci“ a křičí na kumpány, ať nastartují.
Výrazné rozkročení je patrné i ve vypravěčské poetice, která je z pohledu narativního i vizuálního rytmu skutečně místy k nerozeznání od Spider-Manů, kteří se v nejrychlejších filmech naší doby spouští na pavučinách Napříč paralelními světy. Všechno se odehrává překotně a zpočátku s důrazem na smolné karamboly či vzteklé výbuchy Jo, při nichž se scéna komiksově přebuduje pro zvýraznění explozivních emocí. Zvlášť pro dospělého diváka to může být po chvíli úmorné a některé vizuální vtípky hraničí s infantilností starších zběsilých animáků jako Zataženo, občas trakaře. Proti tomu ale postupně tlačí hlavní zápletka mezi dvěma světy, která sice přivádí na scénu partu zcela mimoňských a potrhlých postaviček napomáhajících hrdinkám v jejich časově smrštěném questu za návratem domů, avšak současně se stále emotivněji soustředí nikoli na přítomnou akci, nýbrž na to, co se odehrává uvnitř a v klíčových vzpomínkách Jo a Raisy.
Zapomenutý ostrov totiž opanují také postavy jako od Mijazakiho s mystickou aurou a božskou mocí, které nejsou jednoznačně záporné – jsou prostě součástí mytologie a také účinnou metaforou životních předělů, kdy například právě po letitém přátelství nemusí zůstat v podstatě nic. Rozpolcenost je v bujarém a nádherném prostředí, které nabízí několik obrazových skvostů, opravdu všudypřítomná. Propisuje se nejen do kamarádek, jejichž vztah během klíčové fáze dospívání prochází ve fantastických kulisách těžkou zkouškou, ale i do jednotlivých srandovních figur, které je doprovázejí – máme tu například obrovské „chlapodítě“, které si přeřízne pupeční šňůru a poprvé se vzdálí od maminky, kluka střiženého se psem, jenž se v přítomnosti klacku plně oddá zvířecímu já, nebo jakéhosi namakaného mořského koně (vypadá trochu jako Mr. Nimbus z Ricka a Mortyho), který se na suchu smrskne do vysušené mumie.
Ti všichni střílí od boku bláznivé hlášky a generují energii, které nakonec rádi propadnete, i když třeba preferujete trochu důstojnější humor pixarovek. Režiséři Posledního přání si neodpouští crazy gagy s bradavkami a vyprděným ohněm, ale současně se nezapřou v tom, k jakému poznání svůj nesourodý a místy těžce existenciální svět navádějí. Opět vyrukovali s nečekaně děsivou temnou postavou démona Vanang, který se pohybuje jako v hororech Jamese Wana, ale tuto temnotu nepřipisují vrozenému zlu, nýbrž osobní ztrátě, již hrdinky musí samy odvracet a uchovat své přátelství – a to je v závěru ve správné koncentraci emotivní, akční i přístupně zábavné. A byť ono schéma dvou propojených světů zůstává zčásti inspirované kanonickým Nekonečným příběhem a jinými díly, v nichž činy našeho světa udávají ráz toho fantastického (ale i naopak), Crawford s Mercadem vytvořili stejně jako ve svém předchozím filmu velmi autorskou mravní polemiku o prožívání našich šťastných dnů.
Tohle dobrodružství s roztomilými domorodými „koblížky“, jimž se během přísahání krvavé odplaty z tváří řinou srdíčka, bude v příštích letech na streamu růst. U nás by měl pomoci i český dabing, který je skutečně výborný a jde na ruku našim nejmladším.
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