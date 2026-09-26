„Zaplaťte 1 000 Kč za noční rušení.“ Předsedové paneláků zkouší trik, který Nejvyšší soud dávno smetl

Najít ve schránce nebo ve vyúčtování služeb „pokutu od SVJ“ za hlasitou hudbu, štěkání psa nebo spláchnutí po desáté večer není v českých panelácích výjimkou. Předsedové se často ohánějí domovním řádem, realita je však jednoznačná: společenství vlastníků nemá žádnou pravomoc vám takovou sankci naúčtovat. Proč výbor SVJ nemůže rozdávat pokuty jako na běžícím pásu
Mnoho lidí žije v přesvědčení, že když si shromáždění vlastníků odhlasuje domovní řád se sazebníkem pokut (např.
„za porušení nočního klidu 1 000 Kč do fondu oprav“), stává se z něj závazný zákon domu. To je však zásadní právní omyl.
Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je podle občanského zákoníku právnickou osobou založenou výhradně za účelem
správy domu a pozemku (§ 1194 odst. 1 občanského zákoníku). SVJ není orgánem veřejné moci, policií ani soudem. Nemá žádnou vrchnostenskou pravomoc trestat lidi za jejich chování.
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Nejvyšší soud ČR ve své konstantní judikatuře opakovaně potvrdil, že
stanovy SVJ ani domovní řád nemohou platně založit povinnost platit smluvní pokuty za porušení pravidel soužití. Stanovy nejsou klasickou dvoustrannou smlouvou, kde by se obě strany svobodně a individuálně dohodly na konkrétní sankci. Jakékoli ustanovení o pokutách za hluk, dupání, kouření na chodbě nebo pozdní návraty je od samého počátku absolutně neplatné a nevymahatelné. Ukládat blokové pokuty za rušení nočního klidu mohou pouze státní a městští policisté, nikoli výbor SVJ. Kdo má skutečné právo trestat: Přehled pravomocí
Když v domě dochází k rušení nočního klidu, neznamená to, že se nedá dělat nic. Pravomoc zasáhnout a uložit finanční trest však leží úplně jinde než u předsedy SVJ.
Instituce / Subjekt Může uložit pokutu? Maximální sankce Reálná pravomoc Výbor / Shromáždění SVJ NE (neplatné) 0 Kč Pouze výzva k nápravě, správa společných prostor, případně podání žaloby. Policie ČR / Městská policie ANO (příkazem na místě) až 10 000 Kč Příjezd na oznámení, prověření hluku mezi 22:00 a 6:00, bloková pokuta na místě. Přestupková komise obce ANO (ve správním řízení) až 10 000 Kč (+ náklady řízení) Projednání přestupku proti veřejnému pořádku na základě oznámení hlídky či souseda. Civilní soud NE (pokutu ne, ale náhradu a zákaz) Exekuční pokuty za maření rozsudku Rozsudek na zdržení se nepřiměřeného hluku (§ 1013 OZ), v krajním případě nařízení prodeje bytu (§ 1184 OZ). Co dělat, když vám pokuta přistane ve schránce nebo ve vyúčtování
Častou taktikou některých výborů je, že „pokutu“ za hluk rovnou připíší k měsíčnímu předpisu plateb nebo ji svévolně strhnou z přeplatku za teplo a vodu. Tento postup je hrubě protiprávní.
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Pokud se v této situaci ocitnete, držte se tří základních kroků:
1. Pokutu dobrovolně neplaťte: Jakmile částku dobrovolně uhradíte, může být její zpětné vymáhání zdlouhavé. 2. Odmítněte zápočet proti přeplatku: Přeplatek za služby je vaše nesporná pohledávka. SVJ si proti ní nesmí jednostranně započíst neexistující sankční nárok. Trvejte na vyplacení plné výše přeplatku ve stanovené lhůtě. 3. Podejte písemný nesouhlas: Výboru zašlete doporučený dopis nebo zprávu do datové schránky s jasnou právní argumentací.
Doporučená formulace do písemné odpovědi:
„Nesouhlasím s předepsáním sankce ve výši (doplňte částku) Kč ze dne (doplňte datum). Upozorňuji výbor SVJ, že podle platné judikatury Nejvyššího soudu ČR (např. sp. zn. 26 Cdo 854/2020) nelze ve stanovách ani v domovním řádu platně sjednat smluvní pokuty za porušení nepeněžitých povinností. Tento nárok je právně neexistující a žádám o jeho okamžité stornování a vyplacení plného přeplatku na službách.“ V panelových domech se pravidla nočního klidu často stávají předmětem sousedských sporů. Jak legálně řešit bezohledného souseda, když domovní řád nestačí
Opačná situace: Co když jste na straně zoufalého souseda, kterému nad hlavou ve dvě ráno duní basy nebo někdo pravidelně pořádá noční tahy? Vylepování výhružek s pokutami na nástěnku nepomůže. Zde jsou jediné právně účinné kroky:
Volejte hlídku (156 nebo 158): Klíčové je, aby policie přijela v době, kdy hluk reálně probíhá. Žádejte sepsání úředního záznamu. Tento záznam je zásadním důkazem pro další řízení. Podnět na přestupkovou komisi: Pokud se rušení opakuje, podejte na městský úřad oznámení o spáchání přestupku proti veřejnému pořádku (§ 5 odst. 1 písm. d zákona č. 251/2016 Sb.). Jako důkazy poslouží protokoly policie, svědectví ostatních sousedů a zvukové záznamy. Sousedská žaloba podle občanského zákoníku: Podle § 1013 OZ se vlastník musí zdržet všeho, co působí, že hluk vniká na pozemek či do bytu jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům. Soud může vydat rozsudek zakazující konkrétní obtěžování. Krajní řešení – nucený prodej bytu: Pokud vlastník přes písemnou výstrahu hrubě a dlouhodobě porušuje povinnosti a narušuje soužití v domě, může SVJ podle § 1184 OZ podat žalobu na nařízení prodeje jeho jednotky. Jde o zdlouhavý, ale reálně existující proces.
Shrnuto: Sousedské vztahy v paneláku vyžadují toleranci i pevné mantinely. Právo na klidný spánek je chráněno zákonem, ale tresty a sankce patří výhradně do rukou státních a městských orgánů, nikoli do rukou domovní samosprávy.