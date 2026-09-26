Tottenham se utrácení nebojí. Hned v zimě je připravený poslat dalších 125 milionů liber za anglického reprezentanta

- Tottenham podle Football Insideru chystá lednový útok na Gibbs-Whitea.
- Forest si má říct zhruba o 125 milionů liber, loni stačila klauzule na 60 milionů.
- Gibbs-White je v kalendářním roce 2026 nejlepším střelcem Premier League se 13 góly.
- Spurs po pěti kolech nevyhráli, jsou poslední a dali jen dva góly.
- Klub přitom v létě podle Goal.com utratil přes 400 milionů liber.
Tottenham trápí nedostatek tvořivosti a trenér Roberto De Zerbi ví, kde by ji našel. Podle serveru Football Insider, na který se odvolává Goal.com, se Spurs v lednu chystají znovu zaútočit na Gibbs-Whitea.
Klauzule, která skončila u právníků
Příběh má bohatou předehru. V červenci 2025 Spurs aktivovali výstupní klauzuli ve výši 60 milionů liber a záložník měl jít na zdravotní prohlídku. Forest ale postup napadl a pohrozil právními kroky. Přestup se zhroutil a Gibbs-White v Nottinghamu podepsal novou smlouvu. Zájem Tottenhamu přitom nikdy nevyhasl.
Muž, který letos střílí nejvíc
Tentokrát drží trumfy Forest. Gibbs-White dal v minulé sezoně 15 ligových gólů a v kalendářním roce 2026 je se 13 zásahy nejlepším střelcem Premier League. V nejvyšší anglické soutěži má šestadvacetiletý záložník na kontě 34 gólů a 35 asistencí ze 196 zápasů. Zahrát si umí jako klasická desítka i jako ofenzivní záložník.
Forest navíc peníze nutně nepotřebuje, ekonomický tlak si vyřešil prodejem záložníka Elliota Andersona do Manchesteru City. Cena kolem 125 milionů liber, v přepočtu přes tři miliardy korun, tak odráží hlavně to, že hráč na prodej není. Podle Goal.com dokonce není jisté, jestli Forest vůbec usedne k jednacímu stolu.
Poslední s účtem za stovky milionů
Tottenham potřebuje změnu nutně. Po pěti kolech nevyhrál, třikrát prohrál, dvakrát remizoval a je poslední. Vstřelil jen dva góly, oba při domácí porážce 2:3 s Aston Villou. Očekávané góly za celý start sezony dělají pouhých 4,47. Nevyšel ani vstup českému brankáři Antonínu Kinskému. Po úvodní prohře 0:3 v Brentfordu, kde měl podíl na druhém gólu, zkritizoval anglický expert gólmany Spurs i Kinského. Letní přestavba přitom zahrnovala i příchod exsparťana Martina Dúbravky.
Trenérovi zatím vedení věří. „Mám informace, že Tottenham pořád věří trenérovi,“ tvrdí insider Fabrizio Romano. Loni se Spurs ze sedmnáctého místa zachránili až v posledním kole a Kinský tehdy odchytal závěrečných sedm kol. Za Gibbs-Whitea přitom loni stačilo 60 milionů liber, teď by musel Tottenham sáhnout do kasy víc než dvakrát hlouběji.