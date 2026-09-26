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Tottenham se utrácení nebojí. Hned v zimě je připravený poslat dalších 125 milionů liber za anglického reprezentanta

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Loni v létě měl Tottenham anglického reprezentanta Morgana Gibbs-Whitea skoro podepsaného, pak ale Nottingham Forest pohrozil žalobou. Spurs se teď podle Football Insideru chystají na nový pokus v zimě. Cena mezitím vyletěla na 125 milionů liber, tedy víc než dvojnásobek tehdejší klauzule.
Tottenham se utrácení nebojí. Hned v zimě je připravený poslat dalších 125 milionů liber za anglického reprezentanta

Tottenham se utrácení nebojí. Hned v zimě je připravený poslat dalších 125 milionů liber za anglického reprezentanta

Zdroj: Tottenham Hotspur FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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