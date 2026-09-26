Pozor! Toto je velmi naléhavé oznámení ohledně horkovzdušných fritéz

Horkovzdušné fritézy si v posledních letech získaly miliony fanoušků po celém světě. Slibují rychlou přípravu pokrmů s minimem tuku, křupavou kůrku bez klasického smažení a zdravější alternativu k tradičním metodám vaření. Sociální sítě jako TikTok a Instagram zaplavily tisíce receptů a nadšených videí, kde influenceři předvádějí, jak snadno si doma připravit dokonalé hranolky nebo křupavá kuřecí křídla.
Jenže ne každý spotřebič splňuje základní bezpečnostní normy. A právě teď se ukazuje, že jeden z modelů prodávaných ve Francii představuje vážné riziko pro zdraví i majetek uživatelů.
Když se sen o zdravém vaření změní v noční můru
Francouzské úřady vydaly oficiální varování týkající se horkovzdušné fritézy značky Carrefour Home s modelovým označením HAF10LDU1700-25. Tento přístroj s velkým objemem 10 litrů se v prodejnách řetězce Carrefour nabízel od srpna do prosince 2025. Čárový kód dotčeného výrobku je 3616959381496.
Problém spočívá v tom, že spotřebič se při běžném provozu může nebezpečně přehřát. Následky takové poruchy nejsou jen teoretické – hrozí roztavení plastových komponent uvnitř fritézy, vznik otevřeného plamene a v nejhorším případě požár celé kuchyně.
Ale to není všechno. Pokud se materiály uvnitř začnou tavit během přípravy jídla, chemické látky mohou kontaminovat pokrm, který právě připravujete pro svou rodinu. Představa, že vaše děti jedí hranolky napuštěné toxickými výpary z roztaveného plastu, není nijak přitažená za vlasy.
Co přesně hrozí a jak poznat nebezpečný kus
Oficiální svolávací akce se týká výhradně modelu HAF10LDU1700-25 od značky Carrefour Home. Pokud vlastníte horkovzdušnou fritézu z tohoto řetězce, zkontrolujte si modelové číslo a čárový kód na štítku přístroje nebo v dokumentaci.
Francouzské spotřebitelské úřady jasně doporučují: Okamžitě přestaňte výrobek používat a vraťte jej do prodejny Carrefour. Zákazníkům náleží vrácení peněz nebo výměna za bezpečný model. Lhůta pro uplatnění nároku skončila 19. března 2026, nicméně majitelé dotčených kusů by měli kontaktovat prodejce i po tomto datu – bezpečnost má vždy přednost.
Riziko požáru v domácnosti není nic, co by se dalo bagatelizovat. Stačí chvilka nepozornosti, přehřátý spotřebič ponechaný bez dozoru a oheň se může rozšířit během několika minut. Kromě materiálních škod jde o přímé ohrožení života všech obyvatel bytu či domu.
Boom horkovzdušných fritéz a otázka kvality
Horkovzdušné fritézy zažívají nebývalý boom. Fungují na principu cirkulace velmi horkého vzduchu, který pokrm rovnoměrně opéká a dodává mu křupavost bez nutnosti ponořit ho do litru oleje. Pro mnoho lidí, kteří chtějí jíst zdravěji, ale nechtějí se vzdát oblíbených smažených pokrmů, je to ideální kompromis.
Ovšem s rostoucí poptávkou přichází i tlak na výrobce, aby dodávali levnější a rychleji vyráběné modely. A právě tam se někdy ztrácí důraz na kvalitu a bezpečnost. Případ fritézy Carrefour Home není ojedinělý – v minulosti se podobné problémy objevily i u jiných značek a modelů.
Sociální sítě sice přispěly k popularizaci tohoto spotřebiče, ale málokdo z influencerů upozorňuje na to, že ne každá fritéza na trhu prošla důkladnými bezpečnostními testy. Zákazníci často volí podle ceny a designu, aniž by věděli, jaké materiály jsou uvnitř použity a zda výrobce dodržel všechny normy.
Pokud máte doma horkovzdušnou fritézu – ať už od Carrefouru nebo jiné značky – pravidelně kontrolujte její stav, sledujte případná oficiální upozornění a nikdy ji nenechávejte bez dozoru v provozu. Bezpečnost vaší rodiny stojí víc než rychle upečené hranolky.
Zdroje článku: tysol.pl, planet.fr, melty.fr, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová