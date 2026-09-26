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Show Osmanyho Laffity: Krainová s ňadry, Lela přetetovala Vémolu a Kašpárek s obdařenou partnerkou

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Těsně před víkendem se Praha otřásla v základech. V největší hale PVA Expo Praha uspořádal velkolepou módní show Osmany Laffita (60). Víc než 120 metrů dlouhé molo, 100 modelek a 140 kusů nové Osmanyho kolekce pro jaro a léto příštího roku. Hvězdou přehlídky se stala Simona Krainová (53) s odvážným modelem, Lela Vémola (37) s přetetovaným Karlosem a Radek Kašpárek (45) s novou partnerkou.
Show Osmanyho Laffity: Krainová s ňadry, Lela přetetovala Vémolu a Kašpárek s obdařenou partnerkou

Show Osmanyho Laffity: Krainová s ňadry, Lela přetetovala Vémolu a Kašpárek s obdařenou partnerkou

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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