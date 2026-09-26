Nálev z octa, cukru a soli a dvě lžíce oleje do každé sklenice. Babičky tak zavařily papriky na celou zimu za pár korun

Právě teď je chvíle, kdy se vyplatí sáhnout po hrnci, octové lahvi a pár zavařovacích sklenic. Tradiční domácí postup, který se předával z generaci na generaci, stojí na překvapivě prosté logice: kyselý nálev stlačí pH pod bezpečnou hranici, olej zakulatí chuť a krátká sterilace celou sklenici zapečetí na měsíce dopředu. Žádná alchymie, jen ověřená chemie a trocha trpělivosti.
Kolik skutečně stojí jedna sklenice domácích paprik
Tvrzení o „pár korunách“ drží, ovšem s důležitou poznámkou. Levný je nálev. Drahá je paprika sama.
Náš propočet pro jednu 720ml sklenici vypadá takhle:
Položka Přibližná cena Ocet (podíl na jednu sklenici) 1–1,50 Kč Řepkový olej (cca 2 lžíce) 1,20–1,50 Kč Krystalový cukr kolem 0,80 Kč Sůl, bobkový list, nové koření, hřebíček do 1 Kč Nálev celkem cca 4–6 Kč Červená kapie (600 g při 59,90 Kč/kg) cca 36 Kč
Celková investice se tedy pohybuje kolem 40–42 Kč za plnou sklenici nabitou skutečnou zeleninou. Pro srovnání: kupovaná sterilovaná paprika Hamé stojí 54,90 Kč za 340 g, přičemž pevná část tvoří pouhých 170 gramů. Domácí varianta nabídne za podobné peníze trojnásobek masa papriky. A chuťově? Tam obchod zkrátka nemá šanci.
Proč octový nálev udrží papriky čerstvé celé měsíce
Za trvanlivostí stojí okyselení.
Státní zdravotní ústav i zahraniční konzervační autority se shodují: zelenina ponořená v nálevu s pH pod 4,6 spadá do kategorie acidifikovaných potravin, které lze bezpečně zpracovat ve vodní lázni. Ocet dodá potřebnou kyselost, cukr a sůl doplní chuťovou rovnováhu, koření přidá aroma. Olej plní roli chuťového nosiče, zakulatí ostrost octa a omezí vysychání horní vrstvy, ale hlavní konzervační bariéru tvoří právě kyselina a teplo.
Krátká sterilace kolem 80 °C po dobu dvaceti minut uzavře sklenici hermeticky a zničí mikroorganismy. Vyšší teplota nebo delší čas by papriku zbytečně změkčily a připravily ji o svěží texturu. Podle
NCHFP patří přepracování mezi nejčastější příčiny nekvalitních nakládaných výrobků.
Zásadní rozdíl oproti módním „paprikám jen v oleji bez sterilace“: samotný tuk nekonzervuje kyselostí a vytváří prostředí bez kyslíku, kde se při pokojové teplotě mohou množit nebezpečné bakterie. Octový nálev s olejem a sterilací je proto podstatně spolehlivější cesta k zimní zásobě.
VIDEO Osvědčený postup krok za krokem, a dvě doložené varianty nálevu
Jeden jediný „pravý babičkovský“ poměr neexistuje. Tradiční zdroje se liší, ale sdílejí totožnou logiku: ocet, voda, cukr, sůl, koření, olej, tepelné zpracování. Tady jsou dvě osvědčené varianty:
Varianta A (Papriky Libera): 750 ml vody, 500 ml octa, 150 g oleje, 2 lžíce soli, 200 g cukru, nové koření a hřebíček. Varianta B (rozhlasový recept Českého rozhlasu Brno): 2,5 l vody, 500 ml octa, 200 ml oleje, 250 g cukru, pro větší várku.
Postup je u obou téměř shodný. Papriky omyjte, zbavte jadřinců, nakrájejte na proužky nebo širší plátky. Do sklenic prokládejte kolečka cibule. Nálev sveďte k varu, horký nalijte přes zeleninu až po okraj, ale nechte centimetrový prostor pod víčkem. Vypusťte vzduchové bubliny, otřete hrdlo vlhkým hadříkem a pevně uzavřete. Sklenice vložte do hrnce s vodou ohřátou na 80 °C a sterilujte dvacet minut.
Praktický přepočet oleje: z tradičních dávek vychází na jednu 720ml sklenici zhruba dvě polévkové lžíce, tedy 25–35 mililitrů. Jde o kuchařský odhad, který funguje spolehlivě.
Na co si dát pozor, aby sklenice přežily do jara
Několik detailů rozhoduje o tom, zda zavařenina vydrží, nebo skončí v koši:
Sklenice a víčka: Používejte zavařovací sklenice bez otluků se šroubovacím nebo dvoudílným uzávěrem v bezvadném stavu. U nakládaných výrobků zpracovávaných déle než deset minut nemusíte prázdné sklenice předem sterilizovat, stačí důkladná čistota. Skladování: Chladné, tmavé, suché místo. Ideální spotřeba do roka. Kontrola před otevřením: Prohnuté víčko, neobvyklá barva, bubliny v nálevu nebo vystřikující tekutina, to vše znamená jediné: vyhodit. Po otevření: Vždy do lednice, nabírat čistou vidličkou, papriky udržovat ponořené v nálevu. Spotřebujte co nejdřív, ideálně během několika dnů.
A ještě jedna rada: nechte sklenice odležet alespoň dva týdny, než je otevřete. Kyselina postupně proniká do dužiny, chuť se propojí a zakulatí. Čerstvě zavařená paprika chutná jinak než ta, která měla čas dozrát v nálevu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková