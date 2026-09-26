Vlastní snahou ušetřit si dobrovolně pěstujete smrtící bakterii. Tento omyl vás potichu ohrožuje při každé sprše

Mnoho domácností se ve snaze o snížení účtů za elektřinu rozhodne stáhnout termostat bojleru na 40 až 45 °C. Tento krok však přináší skryté biologické riziko. Teplota pod padesát stupňů vytváří ideální podmínky pro nebezpečnou bakterii Legionella.
Při pohledu na roční vyúčtování za elektrickou energii hledá většina lidí způsoby, jak provoz domácnosti zlevnit. Ohřev teplé užitkové vody (TUV) přitom v běžném rodinném domě či bytě spolyká 20 až 30 procent celkové spotřeby proudu. Logická úvaha mnoha kutilů a hospodárných majitelů zní jednoduše:
„Když se člověk sprchuje ve vodě o teplotě kolem 38 až 40 °C, proč bychom měli v bojleru zbytečně vařit vodu na šedesát stupňů a pak ji u baterie ředit ledovou vodou? Stačí stáhnout termostat těsně nad čtyřicítku a ušetříme tisíce korun.“
Zatímco z pohledu okamžité tepelné bilance dává tato myšlenka smysl, z hlediska mikrobiologie a hygieny jde o jednu z nejnebezpečnějších chyb, jakých se můžete v domácnosti dopustit. Rozmezí teplot mezi 20 a 45 °C totiž v biologii představuje přesně to, čemu lékaři říkají optimální inkubační zóna. Z bojleru se při takovém nastavení stává ideální kultivační stanice pro nebezpečný patogen, a to bakterii
Legionella pneumophila.
Zašedlé sklenice nejsou chyba mycího prášku. Zanedbaná regenerační sůl potichu ničí útroby myčky Proč číhá Legionella právě ve vlažném bojleru
Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytují v povrchových i podzemních vodách ve zcela zanedbatelných koncentracích, které nepředstavují žádné nebezpečí. Problém nastává v okamžiku, kdy tato voda vstoupí do uzavřeného domovního potrubí a zásobníku teplé vody, kde se potkají tři kritické faktory:
stálá vlažná teplota, přítomnost organického sedimentu a stagnace vody.
Při teplotě vody mezi 35 a 42 °C dochází k explozivnímu množení těchto mikroorganismů. Bakterie se usazují ve vrstvě slizu (biofilmu) na vnitřních stěnách nádrže a v nánosu usazenin na dně bojleru, kde jsou chráněny před běžnou dezinfekcí. Pokud je voda v zásobníku trvale udržována pod hranicí 50 °C, kolonie se nekontrolovaně rozrůstají a zamořují celý domovní rozvod.
Nastavení termostatu na 55 až 60 °C představuje ideální rovnováhu mezi hygienou a energetickou úsporností. Mechanismus nákazy: Nebezpečí nevzniká pitím, ale sprchováním
Zásadním specifikem legionelové infekce je způsob jejího přenosu na člověka. Pokud byste kontaminovanou vodu vypili, s vysokou pravděpodobností neonemocníte, protože kyselé prostředí žaludku bakterii spolehlivě zničí. K nákaze dochází výhradně
vdechnutím mikroskopických kapének vodního aerosolu přímo do plicních sklípků.
Aerosol vzniká při každodenních činnostech, kterým se nelze vyhnout: při sprchování s masážní sprchovou hlavicí, při používání perlátorů na umyvadlových bateriích nebo při pobytu ve vířivce. Vdechnutí bakterií může vyvolat dva typy onemocnění:
Pontiacká horečka: Mírnější forma infekce připomínající těžší chřipku. Projevuje se horečkou, zimnicí, bolestmi svalů a únavou. Obvykle odezní během několika dnů bez nutnosti hospitalizace. Legionářská nemoc: Akutní, těžký zápal plic spojený s vysokými horečkami, dušností, suchým kašlem a zmateností. Vyžaduje okamžitou intenzivní léčbu cílenými antibiotiky. U oslabených osob, kuřáků a seniorů dosahuje úmrtnost 10 až 30 procent.
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Na tato rizika důrazně upozorňuje také
metodické doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) k jakosti teplé vody, které stanovuje jasná pravidla pro prevenci výskytu legionel v obytných i veřejných budovách. Závazná hygienická vyhláška č. 252/2004 Sb. striktně nařizuje, aby teplota teplé vody na výtocích dosahovala minimálně 50 °C a v centrálních zásobnících neklesala pod 55 °C. K nákaze bakterií Legionella dochází vdechnutím jemného vodního aerosolu při běžném sprchování. Druhý extrém: Proč nenastavit bojler na 70 °C trvale
Logickou reakcí na hrozbu bakterií by mohlo být otočení termostatu na maximum, tedy na 65 až 75 °C. Jenže provoz bojleru na takto vysokou teplotu přináší zcela opačný soubor vážných technických a finančních komplikací:
Masivní usazování vodního kamene: Při teplotách nad 60 °C dochází k prudké akceleraci chemického rozpadu rozpuštěného hydrogenuhličitanu vápenatého na nerozpustný uhličitan vápenatý. Vodní kámen se ve velkých vrstvách usazuje přímo na topném tělese a termostatu. Vrstva kamene o tloušťce pouhých 2 milimetrů funguje jako tepelný izolant a zvyšuje spotřebu elektřiny na ohřev o 15 až 20 procent. Přehřátá topná spirála se navíc brzy propálí. Riziko vážného opaření: Voda o teplotě 70 °C způsobí hlubokou popáleninu třetího stupně během pouhé jedné vteřiny kontaktu s pokožkou. To představuje enormní riziko pro domácnosti s malými dětmi nebo seniory, kteří mají pomalejší reakce při manipulaci s vodovodní baterií. Zvýšené stojné tepelné ztráty: Čím větší je rozdíl mezi teplotou vody uvnitř bojleru a teplotou v místnosti (např. nevytápěném sklepě či komoře), tím rychleji plášť teplo vyzařuje ven. Trvalé udržování vody na 70 °C zvyšuje pohotovostní tepelné ztráty až o 40 procent.
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Také techničtí specialisté v rámci poradenství, které poskytuje
energetický rádce Skupiny ČEZ pro koupelnu a efektivní ohřev vody, jednoznačně varují před přetápěním bojlerů nad 55 až 60 °C právě z důvodu rapidního nárůstu minerálních inkrustací a zbytečného plýtvání energií. Přehled teplotních pásem bojleru: Kde končí úspora a začíná riziko
Teplota v bojleru Riziko Legionelly Tvorba vodního kamene Riziko opaření Celkové zhodnocení provozu 20 až 45 °C Extrémní (masivní množení bakterií) Minimální Nulové Nepřípustné (falešná úspora ohrožující zdraví) 45 až 50 °C Vysoké (bakterie přežívají) Velmi nízká Zanedbatelné Nevhodné (nedostatečná hygienická bariéra) 55 až 60 °C Nulové (bakterie spolehlivě hynou) Přijatelná (pomalá) Mírné (při běžné opatrnosti bezpečné) Ideální kompromis (zlatý standard) 65 až 75 °C Blesková likvidace během sekund Extrémní (ničení topného tělesa) Vysoké (opaření do 1–2 vteřin) Vhodné pouze jako krátký šok (1× za 14 dní) Zlaté pravidlo 55 °C
Jak tedy nastavit bojler, abyste neohrozili zdraví své rodiny a zároveň zbytečně neplatili za elektřinu ani za časté výměny zničených topných těles? Odborníci doporučují kombinaci tří osvědčených kroků:
1. Trvalý provoz na 55 až 58 °C: Nastavte termostat na hodnotu mírně pod šedesát stupňů. Při této teplotě dochází k úhynu bakterií Legionella během několika desítek minut, voda je bezpečná a srážení vodního kamene probíhá řádově pomaleji než při sedmdesátce. 2. Pravidelná termická dezinfekce: Jednou za 7 až 14 dní je nutné provést takzvaný termický šok. Moderní chytré bojlery (např. DZD OKHE Smart) mají tuto funkci zabudovanou v softwaru a jednou týdně v nočních hodinách samy přitopí na 70 °C. U starších mechanických bojlerů stačí jednou za dva týdny otočit termostat na maximum, nechat vodu ohřát, krátce propláchnout všechny baterie v domě a termostat vrátit zpět na 55 °C. 3. Kontrola hořčíkové anody: Nezapomínejte na obětní hořčíkovou tyč uvnitř nádrže. Ta chrání ocelový smaltovaný plášť před korozí. Pokud ji nenecháte každé 2 až 3 roky zkontrolovat a vyměnit, agresivní voda prožere samotnou nádrž bojleru a způsobí havárii.
Provozní návyky v koupelně přímo ovlivňují nejen spotřebu energií, ale i komfort celého domu. Stejně jako u správné teploty v bojleru se vyplatí hlídat i stav odpadů, kde například
nepříjemný zápach v koupelně nezpůsobuje špína, ale vyschlá vodní zátka sifonu a podtlak v potrubí. A pokud vás v topné sezóně překvapí studené topení, nezapomeňte, že zaseknutá regulační jehla v termostatické hlavici radiátoru po létě spolehlivě zablokuje oběh vody.
Nastavení termostatu na 55 °C představuje ideální rovnováhu. Udrží vaše účty za elektřinu v rozumných mezích, zabrání usazování nánosů kamene na spirále a spolehlivě ochrání zdraví všech členů domácnosti před zákeřnými plicními infekcemi.
Zdroje fotografií Water Pipes - Water Heater: Tony Webster / Wikimedia CC BY 2.0 termostat_bojleru_nastaveni_teploty: Jason Woodhead / Wikimedia CC BY 2.0 vodni_aerosol_sprcha_legionella: JovanCormac / Wikimedia CC BY 2.0