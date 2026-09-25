Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Trump pozval Siho na velkolepou show: Pak se však divil, že se nikdo nedívá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Trump chtěl z návštěvy Si Ťin-pchinga udělat televizní spektákl. Místo triumfu ale přišlo ticho: hlavní americké televize jeho pompézní show nevysílaly. Prezident přitom nevzal vinu na sebe. Na síti Truth Social zuřil nad „sabotáží“ médií, která z Bílého domu předtím sám vyhnal.
Trump

Trump

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Epeníze
Psycholog Libor: Kdyby byl prezident chlap, omluvil by se Turkovi
Psycholog Libor: Kdyby byl prezident chlap, omluvil by se Turkovi
Vojáci umírají v Íránu, Pentagon baví youtubeři: Hegseth pozval kryptošmejdy Paulovy poučovat armádu
Vojáci umírají v Íránu, Pentagon baví youtubeři: Hegseth pozval kryptošmejdy Paulovy poučovat armádu

Když už se zdálo, že z Pentagonu nejde udělat větší bizár, Pete Hegseth dokázal opak. Ministr obrany pozval...

Zákaz vstupu novináře do Poslanecké sněmovny. Okamurova svoboda slova v praxi
Zákaz vstupu novináře do Poslanecké sněmovny. Okamurova svoboda slova v praxi

Tomio Okamura je skutečně neuvěřitelným politikem. Nejenom že většinou nedokáže nebo nechce odpovědět...

Trapas před celým světem: Trump chtěl v OSN vyhodit reportérku CNN, ta ho v přímém přenosu uzemnila
Trapas před celým světem: Trump chtěl v OSN vyhodit reportérku CNN, ta ho v přímém přenosu uzemnila

Prezidentská snaha diktovat novinářům pravidla a vyhánět nepohodlné redakce narazila v sídle OSN na...

Kalousek na síti: Jednorázový příspěvek důchodcům je nesystémový a trapný úplatek
Kalousek na síti: Jednorázový příspěvek důchodcům je nesystémový a trapný úplatek

Systémové kroky vlády týkající se důchodů bychom mohli čekat asi jen velmi těžko. Ministr Juchelka zřejmě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.