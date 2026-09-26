Andrea Růžičková si založila živnost a hned jí přišel dopis. Naletěla na známý trik, teď řeší předžalobní výzvu

Andrea Růžičková si založila živnost a krátce nato jí dorazil dopis od subjektu s názvem Česká komora živnostníků. VIP život zaznamenal, že vypadal jako skutečná úřední výzva: formální jazyk, citace zákonů, předvyplněná složenka. Herečka prostě zaplatila. Pak přišel další dopis, a zaplatila znovu. Teprve u třetí výzvy se zarazila a platbu odmítla. Odpovědí nebyl klid, ale předžalobní výzva. Celý příběh sdílela teď na Instagramu a během hodin se stal modelovou ukázkou triku, na který stát marně upozorňuje už roky.
Dopis, který vypadá jako od státu
Mechanismus je prostý, a právě proto účinný. Firma sleduje veřejný živnostenský rejstřík, kde se nový podnikatel objeví prakticky okamžitě po ohlášení živnosti. Do datové schránky nebo poštou pak odešle dopis, který na první pohled připomíná úřední dokument: razítko, paragrafové odkazy, QR kód k platbě, částka v řádu tisíců korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svých ukázkách uvádí částky od 3 390 Kč do 4 930 Kč. Někde v textu, drobným písmem nebo nenápadnou formulací, stojí, že jde o nabídku zápisu do soukromého katalogu. Jenže člověk, který právě vyřídil desítky formulářů na úřadech, to snadno přehlédne. A přesně na tom celý model stojí.
Zaplacením první částky podle obchodních podmínek firmy vzniká smlouva o „zvýhodněném zápisu“ na jeden rok. Smlouva se automaticky prodlužuje o další rok, pokud adresát písemně neoznámí ukončení nejméně 30 dní před koncem období. Navazující cena se přitom může navýšit o 10 až 30 procent. Růžičková zaplatila dvakrát, a tím z pohledu firmy potvrdila smluvní vztah na dvě období. Když třetí platbu odmítla, firma vyhodnotila, že smlouva stále běží, a odeslala předžalobní výzvu. Pro adresáta to znamená jediné: ignorovat výzvu není rozumné, ale panikařit také ne. Jde o sporný soukromoprávní nárok, ne o trestní stíhání.
Stát varuje roky, přesto to nestačí
Katalogové podvody nejsou novinkou roku 2026. Už v létě 2023 Digitální a informační agentura upozorňovala, že tisícům nových podnikatelů chodí do datových schránek zprávy nabádající k zápisu do neoficiálních rejstříků. MPO vydalo varování v srpnu 2024 i v září 2026. Přesto počet podnětů roste. Proč? Protože trik cílí na přesný okamžik, kdy je člověk nejzranitelnější: právě založil živnost, je zahlcený administrativou a automaticky důvěřuje čemukoli, co vypadá úředně. Název „komora“ navíc evokuje instituci.
Jenže Česká komora živnostníků je soukromá s.r.o. provozující katalog. S veřejnoprávními profesními komorami, jako je Česká lékařská komora s povinným členstvím lékařů nebo Česká advokátní komora sdružující všechny advokáty v ČR, nemá nic společného. Stát vede jediný oficiální a bezplatný živnostenský rejstřík. Žádný dodatečný poplatek za evidenci nevybírá. MPO v září 2026 přiznalo, že dosavadní varování nestačí, a oznámilo plán posílat novým podnikatelům cílené upozornění přímo do datových schránek, i s ukázkami podezřelých dopisů.
Není to jen český problém
Stejný model funguje i za hranicemi. Německá průmyslová a obchodní komora IHK Berlin dlouhodobě varuje před takzvaným „adresářovým podvodem“, tedy dopisy připomínajícími úřední registraci, které ve skutečnosti skrývají placený zápis do soukromého katalogu. Rakouská hospodářská komora WKO v srpnu upozornila na klamavé dopisy zneužívající její vlastní název. MPO samo uvádí, že německé soudy obdobné praktiky označily za klamavé a nezákonné. Princip je všude totožný: veřejně dostupná data o novém podnikateli, úředně vypadající dopis, skrytá obchodní nabídka a tlak na rychlou platbu. Příběh Andrey Růžičkové není příběhem jedné nepozorné herečky. Je to příběh systému, který cíleně loví lidi v okamžiku, kdy mají hlavu plnou jiných starostí.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová