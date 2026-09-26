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Drobná lněná semínka představují hodnotné zpestření stravy. Jejich živiny podporují celkové zdraví organismu

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Lněná semínka určitě znáte. Běžně se vyskytují na pečivu, ale mnozí z nás si je rádi přidávají i do salátů nebo jiných jídel. Bez nadsázky je lze přiřadit k tzv. superpotravinám. Mají totiž nutričně velmi bohaté složení a doporučují se konzumovat pravidelně pro zajištění přísunu všech potřebných vitamínů a minerálů. Zvláštní roli pak hrají zejména u žen, které mohou ochránit před nepříjemnými komplikacemi.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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